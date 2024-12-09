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Дорога из Турции в Грузию закрыта из-за обрушения скалы

Дорога из Турции в Грузию закрыта из-за обрушения скалы

Sputnik Грузия

Спасательные службы ведут поиск людей, которые могли оказаться под грудой камней и массой земли 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T15:31+0400

2024-12-09T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога у турецкого города Архави (провинция Артвин), ведущая в Грузию, закрыта из-за обрушения скалы, сообщило "Аджарское телевидение". Соответствующие службы ведут очистительные работы и поиск людей, которые могли оказаться под грудой камней и массой земли. Информация о жертвах пока не поступала. Дорога до Ризе перекрыта, КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) работает в чрезвычайном режиме. Движение транспорта полностью остановлено. Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря, в городе Архави на северо-востоке страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, турция, оползень