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Экологи предупредили о повышенной загрязненности воздуха в Грузии

Экологи предупредили о повышенной загрязненности воздуха в Грузии

Sputnik Грузия

Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T17:06+0400

2024-12-09T17:06+0400

2024-12-09T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) фиксируется на территории Грузии с 9 декабря, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. Увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию порой несколько раз в месяц. Случается, что пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, загрязнение воздуха