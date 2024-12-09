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Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси
Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси
Sputnik Грузия
Протесты в Тбилиси переросли в опасную фазу. Фейерверки, которые раньше ассоциировались с праздниками, теперь стали угрозой. Участники акций протестов мастерят... 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T14:29+0400
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Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, власти запретили продажу пиротехники на крупнейшем рынке Лило. Однако на непрекращающихся акциях до сих пор иногда слышны одинокие залпы салютов.Предприниматели, закупившие товар к Новому году, надеются, что ограничения будут скоро сняты.
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мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, лило, протест, акции протеста, видео
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, лило, протест, акции протеста, видео

Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси

14:29 09.12.2024
© video: Sputnik
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Протесты в Тбилиси переросли в опасную фазу. Фейерверки, которые раньше ассоциировались с праздниками, теперь стали угрозой. Участники акций протестов мастерят из них самодельное оружие и направляют его на полицию, пытающуюся сдержать беспорядки
Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, власти запретили продажу пиротехники на крупнейшем рынке Лило. Однако на непрекращающихся акциях до сих пор иногда слышны одинокие залпы салютов.
Предприниматели, закупившие товар к Новому году, надеются, что ограничения будут скоро сняты.
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