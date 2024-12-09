https://sputnik-georgia.ru/20241209/feyerverki-protiv-politsii-zapret-na-pirotekhniku-v-tbilisi-291303770.html
Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси
Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси
Sputnik Грузия
Протесты в Тбилиси переросли в опасную фазу. Фейерверки, которые раньше ассоциировались с праздниками, теперь стали угрозой. Участники акций протестов мастерят... 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T14:29+0400
2024-12-09T14:29+0400
2024-12-09T14:29+0400
мультимедиа
видео
грузия
тбилиси
лило
протест
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/09/291303588_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_177e2a538cee0ae307e4eaf4bd408186.jpg
Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, власти запретили продажу пиротехники на крупнейшем рынке Лило. Однако на непрекращающихся акциях до сих пор иногда слышны одинокие залпы салютов.Предприниматели, закупившие товар к Новому году, надеются, что ограничения будут скоро сняты.
тбилиси
лило
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/09/291303588_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1b942dcf44098cdf78e82277a2fee10a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, лило, протест, акции протеста, видео
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, лило, протест, акции протеста, видео
Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси
Протесты в Тбилиси переросли в опасную фазу. Фейерверки, которые раньше ассоциировались с праздниками, теперь стали угрозой. Участники акций протестов мастерят из них самодельное оружие и направляют его на полицию, пытающуюся сдержать беспорядки
Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, власти запретили продажу пиротехники на крупнейшем рынке Лило. Однако на непрекращающихся акциях до сих пор иногда слышны одинокие залпы салютов.
Предприниматели, закупившие товар к Новому году, надеются, что ограничения будут скоро сняты.