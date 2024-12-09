https://sputnik-georgia.ru/20241209/feyerverki-protiv-politsii-zapret-na-pirotekhniku-v-tbilisi-291303770.html

Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси

Фейерверки против полиции: запрет на пиротехнику в Тбилиси

Sputnik Грузия

Протесты в Тбилиси переросли в опасную фазу. Фейерверки, которые раньше ассоциировались с праздниками, теперь стали угрозой. Участники акций протестов мастерят... 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T14:29+0400

2024-12-09T14:29+0400

2024-12-09T14:29+0400

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Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, власти запретили продажу пиротехники на крупнейшем рынке Лило. Однако на непрекращающихся акциях до сих пор иногда слышны одинокие залпы салютов.Предприниматели, закупившие товар к Новому году, надеются, что ограничения будут скоро сняты.

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