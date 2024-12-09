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Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат

Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

По данным МВД, митингующие совершили множество преступлений около парламента Грузии – нанесли увечья полиции, обокрали магазины, повредили частное имущество 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T12:11+0400

2024-12-09T12:11+0400

2024-12-09T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Власти Грузии изменят законодательство, чтобы пресечь совершение вредоносных действий на акциях протеста, скрываясь под масками, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе.Инициативу озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе после того, как неизвестные в масках вечером 7 декабря напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Кобахидзе осудил нападение на журналистов и назвал случившееся провокацией. По его словам, в Грузии будет принято законодательство, аналогичное тому, что действует во многих странах.Введение запрета на прикрытие лица на акциях протеста планируется до конца 2024 года.Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. С 4 декабря, после обысков в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не кидают в полицейских "коктейли Молотова" и практически прекратился "обстрел" из пиротехники, а силовики лишь изредка используют водометы и слезоточивый газ.После обысков в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение" 4 декабря МВД заявило, что изъято большое количество пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Участники акции, по данным МВД, совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели). Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии