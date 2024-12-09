https://sputnik-georgia.ru/20241209/traty-byudzhetnykh-sredstv-v-shkolakh-gruzii-budet-kontrolirovat-goskaznacheystvo-291308327.html
Траты бюджетных средств в школах Грузии будет контролировать госказначейство
Траты бюджетных средств в школах Грузии будет контролировать госказначейство
Sputnik Грузия
Правительство начало переводить на казначейские услуги предприятия госсектора, что должно завершиться к 2026 году 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T21:36+0400
2024-12-09T21:36+0400
2024-12-09T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии поддержал поправки в Бюджетный кодекс, который касается перевода школ и предприятий госсектора на казначейские услуги, сообщается на сайте парламента. Финансово-бюджетный комитет обсудил в ускоренном порядке проект закона "О внесении поправок в Бюджетный кодекс Грузии". По словам первого заместителя министра финансов Георгия Какауридзе, изменение связано с бюджетом на 2025 год. "Поправки связаны с двумя вопросами. Один из них — перевод школ на казначейские услуги, который мы думали завершить в 2024 году, но не успели. Около 1300 школ были переведены, осталось только до 850 школ, что должно быть завершено в 2025 году", – заявил Какауридзе. По его словам, параллельно со школами правительство начало переводить на казначейские услуги предприятия госсектора, что должно завершиться к 2026 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, бюджет грузии
Траты бюджетных средств в школах Грузии будет контролировать госказначейство
Правительство начало переводить на казначейские услуги предприятия госсектора, что должно завершиться к 2026 году
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии поддержал поправки в Бюджетный кодекс, который касается перевода школ и предприятий госсектора на казначейские услуги, сообщается на сайте парламента.
Финансово-бюджетный комитет обсудил в ускоренном порядке проект закона "О внесении поправок в Бюджетный кодекс Грузии". По словам первого заместителя министра финансов Георгия Какауридзе, изменение связано с бюджетом на 2025 год.
"Поправки связаны с двумя вопросами. Один из них — перевод школ на казначейские услуги, который мы думали завершить в 2024 году, но не успели. Около 1300 школ были переведены, осталось только до 850 школ, что должно быть завершено в 2025 году", – заявил Какауридзе.
По его словам, параллельно со школами правительство начало переводить на казначейские услуги предприятия госсектора, что должно завершиться к 2026 году.