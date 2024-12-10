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Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии
Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии
Sputnik Грузия
Ситуация в Сирии продолжает оставаться неспокойной. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить 10.12.2024, Sputnik Грузия
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На фоне кризиса в Сирии в ряде городов начались случаи мародерства. В частности, подобные факты имели место в Латакии, Дамаске и других городах. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию Башара Асада в районе Малкех в Дамаске. Резиденция была разграблена.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, сирия, в мире, дамаск
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, сирия, в мире, дамаск

Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии

16:19 10.12.2024 (обновлено: 16:29 10.12.2024)
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Ситуация в Сирии продолжает оставаться неспокойной. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить
На фоне кризиса в Сирии в ряде городов начались случаи мародерства. В частности, подобные факты имели место в Латакии, Дамаске и других городах. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию Башара Асада в районе Малкех в Дамаске. Резиденция была разграблена.
© AP Photo / Hussein Malla

Боец оппозиции рядом с разбитым бюстом покойного президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске.

Боец оппозиции рядом с разбитым бюстом покойного президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Hussein Malla

Боец оппозиции рядом с разбитым бюстом покойного президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске.

© AP Photo / Matias Delacroix

Израильская военная техника на Голанских высотах.

Израильская военная техника на Голанских высотах. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Matias Delacroix

Израильская военная техника на Голанских высотах.

© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim

Ситуация в Дамаске.

Ситуация в Дамаске. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim

Ситуация в Дамаске.

© Getty Images / Anadolu/Orhan Fatih Dogan

Длинные очереди из транспортных средств, образовавшиеся на дорогах, ведущих в Дамаск и из Дамаска.

Длинные очереди из транспортных средств, образовавшиеся на дорогах, ведущих в Дамаск и из Дамаска. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Anadolu/Orhan Fatih Dogan

Длинные очереди из транспортных средств, образовавшиеся на дорогах, ведущих в Дамаск и из Дамаска.

© AP Photo / Hussein Malla

Люди ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада в районе Малкех в Дамаске.

Люди ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада в районе Малкех в Дамаске. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Hussein Malla

Люди ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада в районе Малкех в Дамаске.

© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim

Люди стреляют в воздух, празднуя падение сирийского правительства.

Люди стреляют в воздух, празднуя падение сирийского правительства. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim

Люди стреляют в воздух, празднуя падение сирийского правительства.

© AP Photo / Matias Delacroix

Израильские солдаты на Голанских высотах.

Израильские солдаты на Голанских высотах. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Matias Delacroix

Израильские солдаты на Голанских высотах.

© AP Photo / Hussein Malla

Вандалы ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада.

Вандалы ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Hussein Malla

Вандалы ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада.

© Getty Images / Dia images/Ugur Yildirim

Ситуация в Сирии.

Ситуация в Сирии. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Dia images/Ugur Yildirim

Ситуация в Сирии.

© AP Photo / Omar Sanadiki

Сирийские оппозиционеры делают селфи в Президентском дворце после падения сирийского правительства в Дамаске.

Сирийские оппозиционеры делают селфи в Президентском дворце после падения сирийского правительства в Дамаске. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Сирийские оппозиционеры делают селфи в Президентском дворце после падения сирийского правительства в Дамаске.

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