https://sputnik-georgia.ru/20241210/291319199.html

Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии

Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии

Sputnik Грузия

Ситуация в Сирии продолжает оставаться неспокойной. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T16:19+0400

2024-12-10T16:19+0400

2024-12-10T16:29+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

сирия

в мире

дамаск

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0a/291320346_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a570b44ed35054a5f917edd39133e7.jpg

На фоне кризиса в Сирии в ряде городов начались случаи мародерства. В частности, подобные факты имели место в Латакии, Дамаске и других городах. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию Башара Асада в районе Малкех в Дамаске. Резиденция была разграблена.

сирия

дамаск

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, сирия, в мире, дамаск