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Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии
Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии
Sputnik Грузия
Ситуация в Сирии продолжает оставаться неспокойной. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T16:19+0400
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На фоне кризиса в Сирии в ряде городов начались случаи мародерства. В частности, подобные факты имели место в Латакии, Дамаске и других городах. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию Башара Асада в районе Малкех в Дамаске. Резиденция была разграблена.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, сирия, в мире, дамаск
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, сирия, в мире, дамаск
Мародерство, взрывы и вторжение израильской армии: ситуация в Сирии 16:19 10.12.2024 (обновлено: 16:29 10.12.2024)
Ситуация в Сирии продолжает оставаться неспокойной. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить
На фоне кризиса в Сирии в ряде городов начались случаи мародерства. В частности, подобные факты имели место в Латакии, Дамаске и других городах. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию Башара Асада в районе Малкех в Дамаске. Резиденция была разграблена.
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции рядом с разбитым бюстом покойного президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске.
Боец оппозиции рядом с разбитым бюстом покойного президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске.
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская военная техника на Голанских высотах.
Израильская военная техника на Голанских высотах.
© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim
Ситуация в Дамаске.
© Getty Images / Anadolu/Orhan Fatih Dogan
Длинные очереди из транспортных средств, образовавшиеся на дорогах, ведущих в Дамаск и из Дамаска.
Длинные очереди из транспортных средств, образовавшиеся на дорогах, ведущих в Дамаск и из Дамаска.
© AP Photo / Hussein Malla
Люди ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада в районе Малкех в Дамаске.
Люди ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада в районе Малкех в Дамаске.
© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim
Люди стреляют в воздух, празднуя падение сирийского правительства.
Люди стреляют в воздух, празднуя падение сирийского правительства.
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские солдаты на Голанских высотах.
Израильские солдаты на Голанских высотах.
© AP Photo / Hussein Malla
Вандалы ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада.
Вандалы ищут вещи в разграбленной частной резиденции президента Сирии Башара Асада.
© Getty Images / Dia images/Ugur Yildirim
Ситуация в Сирии.
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирийские оппозиционеры делают селфи в Президентском дворце после падения сирийского правительства в Дамаске.
Сирийские оппозиционеры делают селфи в Президентском дворце после падения сирийского правительства в Дамаске.