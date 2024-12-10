https://sputnik-georgia.ru/20241210/buduschee-russkogo-mira-v-moskve-proshel-forum-molodykh-sootechestvennikov-291328987.html

"Будущее русского мира": в Москве прошел форум молодых соотечественников

"Будущее русского мира": в Москве прошел форум молодых соотечественников

Sputnik Грузия

Участниками мероприятия стали молодые представители не только ближнего зарубежья, но и жители Алжира, Египта, Турции, Нидерландов, Люксембурга, Испании и даже…... 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Москве завершился международный молодежный форум "Будущее русского мира", в котором приняли участие 50 представителей из 27 стран.Данный форум был направлен на поддержку, в частности, молодых соотечественников – людей, проживающих за пределами территории Российской Федерации, но являющихся носителями русского языка и русской культуры.Мероприятие прошло при организации Московского дома соотечественника. Участники мероприятия были отобраны на конкурсной основе. Всего было подано 442 заявки более чем из 80 стран. Одной из финалистов конкурса стала журналист информационного агентства Sputnik Грузия Анна Анастасиади. "Представителям русского мира сейчас непросто, особенно в Грузии, на фоне тех событий, которые сейчас происходят в Тбилиси. В виду этого всего нам, соотечественникам, очень важно понимать, что мы не одни, что у нас есть много единомышленников, и есть люди, готовые поддерживать нас в наших устремлениях донести свою правду до окружающего мира", – поделилась впечатлениями участница из Грузии. Участниками мероприятия стали молодые представители не только ближнего зарубежья, но и жители Алжира, Египта, Турции, Нидерландов, Люксембурга, Испании и даже… Мадагаскара. На мероприятии островное государство представила Мариам Морган, которая выступила одним из самых активных участников мероприятия. "Мероприятия подобного формата играют очень важную роль для молодых соотечественников, которые проживают далеко от исторической родины. Мероприятие служит тому, чтобы мы встречались, знакомились, обменивались опытом того, как бороться с вызовами, которые сейчас бросают русскому миру", – делится Мариам со Sputnik Грузия. По словам девушки, поскольку соотечественники из Мадагаскара находятся слишком далеко, то информация о происходящем на исторической родине доходит до них очень долго. "А так есть прекрасный шанс быть ближе к соотечественникам, единомышленникам и ощутить это неповторимое чувство того, что, несмотря на то, что находимся далеко, мы все равно очень важны для родины", – подытожила Мариам. В течение пяти дней участников форума "Будущее русского мира" знакомили главными достопримечательностями столицы России, для них проводили мастер-классы ведущие спикеры правительства Москвы. Для молодых соотечественников также провели серию деловых игр, которые были направлены на повышение их профессиональных навыков и командного духа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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