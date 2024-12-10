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Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции

Sputnik Грузия

Всего за первые 10 месяцев 2024 года было продано квартир на $2,518 млн (+4,3% г/г) 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T16:58+0400

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2024-12-10T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в октябре 2024 года вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 6,3% по сравнению с сентябрем текущего года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В столице в октябре 2024 года продано 3,7 тысячи квартир. Исследователи отмечают, что согласно опросу девелоперов, спрос на недвижимость в Тбилиси замедлился в октябре, что связано с внутриполитической нестабильностью. Наибольшее количество квартир в октябре было продано в районах Диди Дигоми, Самгори и Сабуртало, а наименьшее – в районах Чугурети, Вашлиджвари и Мтацминда. При этом самая высокая цена на квартиры – в районе Мтацминда (2 650 долларов за квадратный метр), далее следуют Ваке (2 207 долларов за квадратный метр) и Сабуртало (1 534 доллара за квадратный метр). Самые низкие цены – в районах Глдани (1 033 доллара за квадратный метр), Диди Дигоми (1 023 доллара за квадратный метр) и Вашлиджвари (962 доллара за квадратный метр). Всего за первые 10 месяцев 2024 года было продано квартир на $2,518 млн (+4,3% г/г). В 2024 году тенденция продажи квартир иностранным гражданам изменилась. Доля граждан России в общем объеме продаж снизилась с 7% до 2%, а доля граждан Израиля увеличилась с 4% до 11%. Кроме того, растущая доля покупок граждан других стран свидетельствует об усилении диверсификации рынка. В январе-октябре объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси