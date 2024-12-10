https://sputnik-georgia.ru/20241210/muzhchinu-stolknuli-s-perrona-v-tbilisskom-metro-i-ego-sbil-poezd-291329390.html

Мужчину столкнули с перрона в Тбилисском метро и его сбил поезд

Мужчину столкнули с перрона в Тбилисском метро и его сбил поезд

Sputnik Грузия

По словам очевидцев, жертве было около 40 лет 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T22:44+0400

2024-12-10T22:44+0400

2024-12-10T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Полиция задержала молодого человека по обвинению в умышленном убийстве мужчины на станции метро "Государственный университет" в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".В СМИ появилось видеозапись, на которой видно, как один человек толкает другого, тот падает на рельсы и его сбивает подвижной состав. По словам очевидцев, жертве было около 40 лет. Также распространилась видеозапись, как полиция выводит мужчину в похожей одежде из метро и сажает в полицейскую машину. Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии "Умышленное убийство". Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, тбилисский метрополитен