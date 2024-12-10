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Нацбанк Грузии оценил влияние климатических рисков на финансовый сектор

Нацбанк Грузии оценил влияние климатических рисков на финансовый сектор

Sputnik Грузия

Основное внимание в стресс-тестах уделяется ключевым показателям финансовой устойчивости, включая проблемные кредиты и коэффициенты достаточности капитала 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии провел первый климатический стресс-тест для оценки потенциального воздействия климатических рисков на финансовый сектор страны, говорится в сообщении регулятора. Целью стресс-теста была оценка устойчивости банковского сектора к вызовам, вызванным изменением климата. Были оценены как острые физические риски, такие как экстремальные природные явления, так и переходные риски, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике. Проект, продолжавшийся более двух лет, завершился технической миссией и семинаром для финансовых учреждений, на котором были представлены структура стресс-тестирования, а также первоначальные результаты. Система климатических стресс-тестов включает в себя множество аналитических модулей, которые используются для моделирования экономических и финансовых последствий климатических угроз. Основное внимание в ней уделяется ключевым показателям финансовой устойчивости, включая проблемные кредиты (NPL) и коэффициенты достаточности капитала, которые позволяют оценить устойчивость сектора к различным сценариям климатического стресса. В сценариях переходного периода и хронических физических рисков коэффициенты достаточности капитала остаются ниже базового сценария в течение трехлетнего периода, что подчеркивает финансовое давление долгосрочных климатических рисков на резервы капитала. Несмотря на эти проблемы, банковский сектор остается устойчивым, демонстрируя готовность сектора управлять этими рисками. Кроме того, результаты подчеркивают необходимость постоянного мониторинга климатических рисков и проактивной политики, чтобы финансовый сектор Грузии был готов справляться с климатическими потрясениями в будущем. Укрепляя рамки устойчивого финансирования, Нацбанк Грузии стремится усилить способность финансового сектора поддерживать устойчивое развитие страны и решать проблемы перехода к низкоуглеродной экономике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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