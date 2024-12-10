https://sputnik-georgia.ru/20241210/opredelena-chislennost-armii-gruzii-na-2025-god-291330201.html

Определена численность армии Грузии на 2025 год

Определена численность армии Грузии на 2025 год

Sputnik Грузия

Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников МО Грузии 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T23:45+0400

2024-12-10T23:45+0400

2024-12-10T23:45+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление о численности Сил обороны Грузии в 2025 году. За постановление проголосовали 87 депутатов. Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, силы обороны грузии, министерство обороны грузии