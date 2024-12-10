https://sputnik-georgia.ru/20241210/opredelena-chislennost-armii-gruzii-na-2025-god-291330201.html
Определена численность армии Грузии на 2025 год
Определена численность армии Грузии на 2025 год
Sputnik Грузия
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников МО Грузии 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T23:45+0400
2024-12-10T23:45+0400
2024-12-10T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление о численности Сил обороны Грузии в 2025 году. За постановление проголосовали 87 депутатов. Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
Определена численность армии Грузии на 2025 год
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников МО Грузии
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановление о численности Сил обороны Грузии в 2025 году.
За постановление проголосовали 87 депутатов.
Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.