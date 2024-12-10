https://sputnik-georgia.ru/20241210/parlament-gruzii-prekratil-polnomochiya-kobakhidze-i-ivanishvili--291314788.html

Иванишвили и Кобахидзе лишены депутатских мандатов

Иванишвили и Кобахидзе лишены депутатских мандатов

Sputnik Грузия

Полномочия прекращены для восьми депутатов парламента Грузии XI созыва 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T12:52+0400

2024-12-10T12:52+0400

2024-12-10T13:26+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

михаил кавелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443161_0:60:1281:780_1920x0_80_0_0_3ca21a6777f7bf3d56ea97a45807050f.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановления о прекращении полномочий восьми депутатов, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и кандидата в президенты Грузии Михаила Кавелашвили. Парламент также проголосовал за прекращение полномочий Маки Бочоришвили, Анри Оханашвили, Мариам Квривишвили, Давида Сонгулашвили и Ираклия Гарибашвили. При этом основанием для прекращения полномочий Кобахидзе, Бочоришвили, Оханашвили, Сонгулашвили, Квривишвили и Кавелашвили стала несовместимость должности депутата с их должностями. Что касается Иванишвили и Гарибашивли, то они покинули кресла депутатов по собственному желанию. Ираклий Кобахидзе является премьер-министром Грузии, Бочоришвили – министром иностранных дел, Оханашвили – министром юстиции, Квривишвили – заместителем министра экономики, а Сонгулашвили – министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Их места займут следующие в списке члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии