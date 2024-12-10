https://sputnik-georgia.ru/20241210/parlament-gruzii-prekratil-polnomochiya-kobakhidze-i-ivanishvili--291314788.html
Иванишвили и Кобахидзе лишены депутатских мандатов
Иванишвили и Кобахидзе лишены депутатских мандатов
Sputnik Грузия
Полномочия прекращены для восьми депутатов парламента Грузии XI созыва 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T12:52+0400
2024-12-10T12:52+0400
2024-12-10T13:26+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
михаил кавелашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443161_0:60:1281:780_1920x0_80_0_0_3ca21a6777f7bf3d56ea97a45807050f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановления о прекращении полномочий восьми депутатов, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и кандидата в президенты Грузии Михаила Кавелашвили. Парламент также проголосовал за прекращение полномочий Маки Бочоришвили, Анри Оханашвили, Мариам Квривишвили, Давида Сонгулашвили и Ираклия Гарибашвили. При этом основанием для прекращения полномочий Кобахидзе, Бочоришвили, Оханашвили, Сонгулашвили, Квривишвили и Кавелашвили стала несовместимость должности депутата с их должностями. Что касается Иванишвили и Гарибашивли, то они покинули кресла депутатов по собственному желанию. Ираклий Кобахидзе является премьер-министром Грузии, Бочоришвили – министром иностранных дел, Оханашвили – министром юстиции, Квривишвили – заместителем министра экономики, а Сонгулашвили – министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Их места займут следующие в списке члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283443161_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_aeedbc8d4519007e10ea4bf1cc0936c4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Иванишвили и Кобахидзе лишены депутатских мандатов
12:52 10.12.2024 (обновлено: 13:26 10.12.2024)
Полномочия прекращены для восьми депутатов парламента Грузии XI созыва
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил постановления о прекращении полномочий восьми депутатов, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и кандидата в президенты Грузии Михаила Кавелашвили.
Парламент также проголосовал за прекращение полномочий Маки Бочоришвили, Анри Оханашвили, Мариам Квривишвили, Давида Сонгулашвили и Ираклия Гарибашвили.
При этом основанием для прекращения полномочий Кобахидзе, Бочоришвили, Оханашвили, Сонгулашвили, Квривишвили и Кавелашвили стала несовместимость должности депутата с их должностями. Что касается Иванишвили и Гарибашивли, то они покинули кресла депутатов по собственному желанию.
Ираклий Кобахидзе является премьер-министром Грузии, Бочоришвили – министром иностранных дел, Оханашвили – министром юстиции, Квривишвили – заместителем министра экономики, а Сонгулашвили – министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Их места займут следующие в списке члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".