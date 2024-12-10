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Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2025 год
Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2025 год
Sputnik Грузия
Согласно окончательному варианту, поступления в госбюджет в 2025 году составят около 27,6 миллиарда лари 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T18:04+0400
2024-12-10T18:04+0400
2024-12-10T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, расходы которого превысят 27 миллиардов лари. "За" проголосовали 88 депутатов. Государственный бюджет – на консервативном подходе, и учитывает как обновленные показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, ожидается экономический рост до 6%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 99,2 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 90,9 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 35,9% к ВВП. Параметры госбюджета Согласно окончательному варианту, поступления в госбюджет в 2025 году составят около 27,6 миллиарда лари. При этом доходы составят около 23,4 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2025 года вырастет примерно на 2,9 миллиарда и составит около 27,6 миллиарда лари. Кто получит больше денег Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит около 8,8 миллиарда лари. Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты пенсий и компенсаций, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи. Бюджет министерства регионального развития составит около 3,132 миллиарда лари, и деньги пойдут на строительство скоростных магистралей, ремонт региональной инфраструктуры, водоснабжение, ремонт и строительство школ и развитие туристической и спортивной инфраструктуры. Бюджет министерства образования, науки и молодежи составит около 3,085 миллиарда лари, откуда деньги пойдут на финансирование школ и детских садов, обеспечение их компьютерами и рост зарплат приставам и административно-техническому персоналу, а также на финансирование высшего и профессионального образования и развитие науки. Бюджет 2025 года предполагает уже раздельное финансирование министерства культуры и министерства спорта, проект о разделении которых будет принят до конца 2024 года. Так, бюджет министерства культуры составит 297,6 миллиона лари, откуда деньги пойдут на защиту культурных ценностей и содержание музеев, развитие инфраструктуры, стипендии и помощь. Что касается министерства спорта, то его бюджет составит 298,4 миллиона лари, и деньги пойдут на развитие спорта, инфраструктурные проекты и поддержку спортивных учреждений. Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 808,1 миллиона лари, откуда деньги пойдут на развитие виноделия, программы по поддержке сельского хозяйства, мелиорацию и защиту охраняемых территорий. А вот бюджет министерства экономики и устойчивого развития составит 947 миллионов лари, откуда деньги пойдут на развитие предпринимательства, аэропорта, порта в Анаклия. Бюджет министерства финансов составит 121 миллион лари, бюджет министерства юстиции – 442 миллиона, министерства иностранных дел – 215 миллионов, Службы государственной безопасности – 226 миллионов. Бюджет министерства обороны составит 1,73 миллиарда лари, откуда часть средств предусмотрена для роста зарплат военных. А вот бюджет министерства внутренних дел Грузии – 1,4 миллиарда, и в нем также предусмотрен рост заработной платы полиции. Бюджет правительства в 2025 году составит 29 миллионов лари, администрации президента – 10 миллионов лари, а парламента – 109,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, парламент грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, парламент грузии, бюджет грузии
Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2025 год
18:04 10.12.2024 (обновлено: 18:26 10.12.2024)
Согласно окончательному варианту, поступления в госбюджет в 2025 году составят около 27,6 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, расходы которого превысят 27 миллиардов лари.
"За" проголосовали 88 депутатов.
Государственный бюджет – на консервативном подходе, и учитывает как обновленные показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год
Показатель
Прогноз 2024
Прогноз 2025
Экономический рост, %
9,0
6,0
Дефлятор, %
3,1
3,0
Объем ВВП, млрд лари
90,89
99,23
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
23,26
25,30
Дефицит госбюджета, % к ВВП
2,5
2,5
Согласно проекту, ожидается экономический рост до 6%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 99,2 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 90,9 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 35,9% к ВВП.
Согласно окончательному варианту, поступления в госбюджет в 2025 году составят около 27,6 миллиарда лари.
При этом доходы составят около 23,4 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2024 год (млн лари)
Показатели
2024
2025
Поступления в госбюджет
25 696,0
27 560,7
Налоговые поступления в госбюджет
20 190,0
21 885,0
Гранты
266,0
199,9
Ассигнования госбюджета
25 930,4
27 941,7
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2025 года вырастет примерно на 2,9 миллиарда и составит около 27,6 миллиарда лари.
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит около 8,8 миллиарда лари.
Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты пенсий и компенсаций, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.
Бюджет министерства регионального развития составит около 3,132 миллиарда лари, и деньги пойдут на строительство скоростных магистралей, ремонт региональной инфраструктуры, водоснабжение, ремонт и строительство школ и развитие туристической и спортивной инфраструктуры.
Бюджет министерства образования, науки и молодежи составит около 3,085 миллиарда лари, откуда деньги пойдут на финансирование школ и детских садов, обеспечение их компьютерами и рост зарплат приставам и административно-техническому персоналу, а также на финансирование высшего и профессионального образования и развитие науки.
Бюджет 2025 года предполагает уже раздельное финансирование министерства культуры и министерства спорта, проект о разделении которых будет принят до конца 2024 года.
Так, бюджет министерства культуры составит 297,6 миллиона лари, откуда деньги пойдут на защиту культурных ценностей и содержание музеев, развитие инфраструктуры, стипендии и помощь.
Что касается министерства спорта, то его бюджет составит 298,4 миллиона лари, и деньги пойдут на развитие спорта, инфраструктурные проекты и поддержку спортивных учреждений.
Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 808,1 миллиона лари, откуда деньги пойдут на развитие виноделия, программы по поддержке сельского хозяйства, мелиорацию и защиту охраняемых территорий.
А вот бюджет министерства экономики и устойчивого развития составит 947 миллионов лари, откуда деньги пойдут на развитие предпринимательства, аэропорта, порта в Анаклия.
Бюджет министерства финансов составит 121 миллион лари, бюджет министерства юстиции – 442 миллиона, министерства иностранных дел – 215 миллионов, Службы государственной безопасности – 226 миллионов.
Бюджет министерства обороны составит 1,73 миллиарда лари, откуда часть средств предусмотрена для роста зарплат военных. А вот бюджет министерства внутренних дел Грузии – 1,4 миллиарда, и в нем также предусмотрен рост заработной платы полиции.
Бюджет правительства в 2025 году составит 29 миллионов лари, администрации президента – 10 миллионов лари, а парламента – 109,3 миллиона лари.