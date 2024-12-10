https://sputnik-georgia.ru/20241210/parlament-gruzii-utverdil-izmeneniya-v-gosbyudzhet-na-2024-god-291325525.html

Парламент Грузии утвердил изменения в госбюджет на 2024 год

Парламент Грузии утвердил изменения в госбюджет на 2024 год

Sputnik Грузия

Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,1 миллиарда лари 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T21:37+0400

2024-12-10T21:37+0400

2024-12-10T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии одобрил изменения в государственный бюджет на 2025 год, расходы которого превысят 27 миллиардов лари."За" проголосовали 87 депутатов.Государственный бюджет учитывает как обновленные показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно госбюджету, ожидается экономический рост до 9%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 90,9 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 89,98 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно утвержденному закону, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,1 миллиарда лари по сравнению с первоначальной версией и составят около 25,7 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 995 миллионов лари и составят около 21,7 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 900 миллионов лари и составит около 26 миллиардов лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит около 8,1 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты пенсий и компенсаций, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Бюджет министерства регионального развития по окончательному прогнозу в 2024 году составит около 3,747 миллиарда лари, откуда дополнительные средства пойдут на строительство дорог, ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.Бюджет министерства образования, науки и молодежи по окончательному проекту в 2024 году составит около 2,5 миллиарда лари, откуда деньги пойдут на финансирование школ за счет сокращения международных средств.Увеличение бюджета предусмотрено для министерства культуры и спорта, финансирование которого составит 506,5 миллиона лари, откуда деньги пойдут на оплату наград успешным спортсменам и участие в международных турнирах.Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также министерства экономики и устойчивого развития, чьи бюджеты составят 738 миллионов лари и 782,3 миллиона лари соответственно, а дополнительные средства пойдут на программы, международное финансирование которых сократилось.Также увеличится бюджет Минобороны Грузии – до 1,6 миллиарда. Дополнительные деньги пойдут на улучшение обороноспособности, инфраструктуры, оплату поощрений военным и другие проекты.Незначительно увеличится финансирование МВД, СГБ, Минюста и МИД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии