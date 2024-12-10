https://sputnik-georgia.ru/20241210/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-291317252.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T17:53+0400

2024-12-10T17:53+0400

2024-12-10T17:53+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии c 12-14 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются снег и метель, а на черноморском побережье Грузии – 4-5 балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности – спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта. Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии