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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T17:53+0400
2024-12-10T17:53+0400
2024-12-10T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии c 12-14 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются снег и метель, а на черноморском побережье Грузии – 4-5 балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности – спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта. Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии c 12-14 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В горах и высокогорье ожидаются снег и метель, а на черноморском побережье Грузии – 4-5 балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности – спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта.
Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний.