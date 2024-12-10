https://sputnik-georgia.ru/20241210/tbilisskoe-metro-rabotaet-s-pereboyami-iz-za-padeniya-passazhira-na-relsy-291324106.html

Тбилисское метро работает с перебоями из-за падения пассажира на рельсы

Тбилисское метро работает с перебоями из-за падения пассажира на рельсы

Sputnik Грузия

На второй линии тбилисского метро поезда пассажиров довозят только до станции "Делиси" 10.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Молодой мужчина упал на рельсы на станции метро "Государственный университет" в Тбилиси, движение поездов на Сабурталинской линии было приостановлено, сообщил телеканал "Рустави 2". На второй линии тбилисского метро поезда пассажиров довозят только до станции "Делиси". По информации телеканала "Пирвели", мужчину не удалось спасти. По словам очевидцев трагедии, он находился в нетрезвом состоянии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен