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Тринадцатый день протестных акций в Тбилиси - видео
Тринадцатый день протестных акций в Тбилиси - видео
Sputnik Грузия
На проспект Руставели каждый день выходят люди, выступающие против решения властей снять с повестки дня переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Но... 10.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-10T22:47+0400
2024-12-10T22:47+0400
2024-12-12T01:47+0400
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа
Тринадцатый день протестных акций в Тбилиси - видео
22:47 10.12.2024 (обновлено: 01:47 12.12.2024)
На проспект Руставели каждый день выходят люди, выступающие против решения властей снять с повестки дня переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Но пока, до 14 декабря, их собирается меньше, чем раньше.