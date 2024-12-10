Тринадцатый день протестных акций в Тбилиси - видео

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На проспект Руставели каждый день выходят люди, выступающие против решения властей снять с повестки дня переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Но пока, до 14 декабря, их собирается меньше, чем раньше.