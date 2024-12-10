https://sputnik-georgia.ru/20241210/ubiystvo-chetverykh-inostrantsev-v-batumi---podozrevaemye-zaderzhany-po-goryachim-sledam-291314604.html

Убийство четверых иностранцев в Батуми – подозреваемые задержаны по горячим следам

Убийство четверых иностранцев в Батуми – подозреваемые задержаны по горячим следам

Sputnik Грузия

Гражданство обвиняемых и убитых в МВД не уточнили 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T12:37+0400

2024-12-10T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Полиция задержала двоих иностранцев по обвинению в умышленном убийстве четверых иностранных граждан в городе Батуми (АР Аджария), совершенном при отягчающих обстоятельствах, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что 7 декабря в Батуми задержанные, желая отомстить, ранили из огнестрельного оружия четырех иностранных граждан 19, 20, 24 и 27 лет, находящихся на съемной квартире. После этого стрелявшие скрылись с места происшествия. В результате полученных ранений три человека скончались на месте, а еще один – позднее в медучреждении. Подозреваемые 38 и 39 лет были задержаны по горячим следам, когда передвигались на автомобиле в регионе Шида Картли по центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.В качестве вещественных доказательств были изъяты три огнестрельных оружия, патроны и обойма. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.Гражданство обвиняемых и убитых ведомство не уточняет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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