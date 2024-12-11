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Бидзина Иванишвили разбогател еще больше - видео

Бидзина Иванишвили разбогател еще больше - видео

Sputnik Грузия

Почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили разбогател на $1,13 млрд. 11.12.2024, Sputnik Грузия

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бидзина иванишвили

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По данным Bloomberg, активы Иванишвили достигли рекордных $7,73 млрд, и он находится на 391 месте в рейтинге самых богатых людей мира (Forbes оценило активы Иванишвили в 4,9 млрд).

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