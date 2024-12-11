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Бидзина Иванишвили разбогател еще больше - видео
Бидзина Иванишвили разбогател еще больше - видео
Sputnik Грузия
Почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили разбогател на $1,13 млрд. 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T11:54+0400
2024-12-11T11:54+0400
2024-12-12T00:54+0400
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По данным Bloomberg, активы Иванишвили достигли рекордных $7,73 млрд, и он находится на 391 месте в рейтинге самых богатых людей мира (Forbes оценило активы Иванишвили в 4,9 млрд).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бидзина иванишвили, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бидзина иванишвили, видео
Бидзина Иванишвили разбогател еще больше - видео
11:54 11.12.2024 (обновлено: 00:54 12.12.2024)
Почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили разбогател на $1,13 млрд.
По данным Bloomberg, активы Иванишвили достигли рекордных $7,73 млрд, и он находится на 391 месте в рейтинге самых богатых людей мира (Forbes оценило активы Иванишвили в 4,9 млрд).