https://sputnik-georgia.ru/20241211/ivanishvili-stal-esche-bogache--sostoyanie-milliardera-po-versii-bloomberg-291331089.html

Иванишвили стал еще богаче – состояние миллиардера по версии Bloomberg

Иванишвили стал еще богаче – состояние миллиардера по версии Bloomberg

Sputnik Грузия

Большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства, альтернативные инвестиции и товары 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T10:52+0400

2024-12-11T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили с состоянием 7,73 миллиарда долларов оказался на 391 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. По данным экономического издания, с начала года до 9 ноября состояние миллиардера увеличилось на 1,13 миллиарда долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира. Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии – "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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