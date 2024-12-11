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Кварацхелия пропустит предстоящие матчи
Кварацхелия пропустит предстоящие матчи
Sputnik Грузия
Об игре вингера итальянского "Наполи" против "Удинезе" и "Дженоа" в декабре не может быть и речи 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил травму и, возможно, не сможет играть до будущего года, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Грузинский футболист повредил колено в воскресном матче против "Лацио". Медицинское обследование подтвердило наличие травмы. Начался процесс реабилитации. Пока точно неизвестно, на сколько придется выбыть из строя 23-летнему грузинскому нападающему. Итальянские СМИ пишут, что игровой 2024 год, скорее всего, для Кварацхелия закончился. В любом случае, по сегодняшним данным, об игре Квары против "Удинезе" и "Дженоа" в декабре не может быть и речи. В 2025 году "Наполи" продолжит сезон 4 января матчем против "Фиорентины" и 12 января против "Вероны". В текущем сезоне серии А Хвича Кварацхелия принял участие в 15 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
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спорт, новости, грузия, тбилиси, хвича кварацхелия
Кварацхелия пропустит предстоящие матчи
20:10 11.12.2024 (обновлено: 20:12 11.12.2024)
Об игре вингера итальянского "Наполи" против "Удинезе" и "Дженоа" в декабре не может быть и речи
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил травму и, возможно, не сможет играть до будущего года, говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Грузинский футболист повредил колено в воскресном матче против "Лацио". Медицинское обследование подтвердило наличие травмы. Начался процесс реабилитации.
Пока точно неизвестно, на сколько придется выбыть из строя 23-летнему грузинскому нападающему.
Итальянские СМИ пишут, что игровой 2024 год, скорее всего, для Кварацхелия закончился. В любом случае, по сегодняшним данным, об игре Квары против "Удинезе" и "Дженоа" в декабре не может быть и речи.
В 2025 году "Наполи" продолжит сезон 4 января матчем против "Фиорентины" и 12 января против "Вероны".
В текущем сезоне серии А Хвича Кварацхелия принял участие в 15 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.