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Кварацхелия пропустит предстоящие матчи

Кварацхелия пропустит предстоящие матчи

Sputnik Грузия

Об игре вингера итальянского "Наполи" против "Удинезе" и "Дженоа" в декабре не может быть и речи 11.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил травму и, возможно, не сможет играть до будущего года, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Грузинский футболист повредил колено в воскресном матче против "Лацио". Медицинское обследование подтвердило наличие травмы. Начался процесс реабилитации. Пока точно неизвестно, на сколько придется выбыть из строя 23-летнему грузинскому нападающему. Итальянские СМИ пишут, что игровой 2024 год, скорее всего, для Кварацхелия закончился. В любом случае, по сегодняшним данным, об игре Квары против "Удинезе" и "Дженоа" в декабре не может быть и речи. В 2025 году "Наполи" продолжит сезон 4 января матчем против "Фиорентины" и 12 января против "Вероны". В текущем сезоне серии А Хвича Кварацхелия принял участие в 15 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

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