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Международные резервы Нацбанка Грузии начали расти – новая статистика

Международные резервы Нацбанка Грузии начали расти – новая статистика

Sputnik Грузия

За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Международные резервы на 30 ноября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.За ноябрь резервы выросли на 39 миллионов долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.За январь-ноябрь 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 888,7 миллиона лари.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,1 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (960,5 миллиона долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 456,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,6 тысячи долларов. Средства в золоте составили 608,4 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет "минус" 712,1 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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