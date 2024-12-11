https://sputnik-georgia.ru/20241211/narodnyy-zaschitnik-gruzii-prizval-mvd-ne-razgonyat-aktsii---video-291362210.html
Народный защитник Грузии призвал МВД не разгонять акции - видео
Народный защитник Грузии призвал МВД не разгонять акции - видео
Sputnik Грузия
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал МВД не разгонять акции протеста, если закон нарушает только небольшая группа граждан. 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T10:02+0400
2024-12-11T10:02+0400
2024-12-12T00:35+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
грузия
политика
акции протеста
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0c/291362023_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5a8c87f15a62f16badcf0bc1642792cb.jpg
"Призываю МВД принимать индивидуальные меры к людям, нарушающим закон”, – заявил он.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0c/291362023_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_b45f103202c9ee3897601c0e1a7d33c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, политика, акции протеста, мвд грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, политика, акции протеста, мвд грузии, видео
Народный защитник Грузии призвал МВД не разгонять акции - видео
10:02 11.12.2024 (обновлено: 00:35 12.12.2024)
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал МВД не разгонять акции протеста, если закон нарушает только небольшая группа граждан.
"Призываю МВД принимать индивидуальные меры к людям, нарушающим закон”, – заявил он.