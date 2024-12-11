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Народный защитник Грузии призвал МВД не разгонять акции - видео

Народный защитник Грузии призвал МВД не разгонять акции - видео

Sputnik Грузия

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал МВД не разгонять акции протеста, если закон нарушает только небольшая группа граждан. 11.12.2024, Sputnik Грузия

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"Призываю МВД принимать индивидуальные меры к людям, нарушающим закон”, – заявил он.

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