Протесты проевропейских сил в центре столицы Грузии – фото
Протесты оппозиции и активистов проевропейских сил у здания парламента Грузии
Протесты оппозиции и активистов проевропейских сил у здания парламента Грузии
Лицом к лицу – протестующие стоят перед кордоном полиции
Лицом к лицу – протестующие стоят перед кордоном полиции
Ночью у парламента жгли костры и сжигали чучела политиков и силовиков
Ночью у парламента жгли костры и сжигали чучела политиков и силовиков
Люди выходят каждый вечер и стоят на проспекте Руставели
Люди выходят каждый вечер и стоят на проспекте Руставели
Когда по парламенту и полиции начинали направленно стрелять фейерверками, начинался разгон акции
Когда по парламенту и полиции начинали направленно стрелять фейерверками, начинался разгон акции
При этом протестующие оказывали сопротивление и продолжали обстреливать полицию и сооружать баррикады
При этом протестующие оказывали сопротивление и продолжали обстреливать полицию и сооружать баррикады
Полиция активно применяла против протестующих слезоточивый газ
Полиция активно применяла против протестующих слезоточивый газ
Также активно использовались водометы – воду для их "перезарядки" подвозили пожарные машины
Также активно использовались водометы – воду для их "перезарядки" подвозили пожарные машины
Так выглядел по ночам проспект Руставели во время разгона акций протеста
Так выглядел по ночам проспект Руставели во время разгона акций протеста
Полиция также применяла против протестующих ружья с резиновыми пулями
Полиция также применяла против протестующих ружья с резиновыми пулями
Участники протестов приспособились к противостоянию и уже приходили на акцию в противогазах
Участники протестов приспособились к противостоянию и уже приходили на акцию в противогазах
Также в ходе одного из разгонов протестующие сделали импровизированные щиты из бочек
Также в ходе одного из разгонов протестующие сделали импровизированные щиты из бочек
Запах слезоточивого газа после такого разгона ощущался на всем проспекте Руставели и прилегающих улицах
Запах слезоточивого газа после такого разгона ощущался на всем проспекте Руставели и прилегающих улицах
Люди пытались ночью согреться, разжигая на проспекте костры. Для баррикад и костров протестующие использовали мусорные баки, деревянные конструкции, зонты и уличное оборудование разных заведений в центре города
Люди пытались ночью согреться, разжигая на проспекте костры. Для баррикад и костров протестующие использовали мусорные баки, деревянные конструкции, зонты и уличное оборудование разных заведений в центре города
А это одна из "линий обороны" протестующих. Однако спецназ и водометы каждый раз проводили зачистку проспекта Руставели
А это одна из "линий обороны" протестующих. Однако спецназ и водометы каждый раз проводили зачистку проспекта Руставели
Число задержанных в ходе акций и после них превысило несколько сотен человек
Число задержанных в ходе акций и после них превысило несколько сотен человек
Множество пострадавших – как среди протестующих, так и среди сотрудников МВД и журналистов
Множество пострадавших – как среди протестующих, так и среди сотрудников МВД и журналистов
Если вдруг в ходе акции у парламента начинается осложнение ситуации, МВД сразу теперь выводит спецназ и водометы на площадь Свободы
Если вдруг в ходе акции у парламента начинается осложнение ситуации, МВД сразу теперь выводит спецназ и водометы на площадь Свободы