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Протесты проевропейских сил в центре столицы Грузии – фото
Протесты проевропейских сил в центре столицы Грузии – фото
Sputnik Грузия
У парламента Грузии уже почти две недели каждый день проходят акции протеста проевропейских сил. Полиции и спецназу не раз приходилось разгонять собравшихся... 11.12.2024, Sputnik Грузия
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В ходе разгона протестных акций полиция применяла водометы и слезоточивый газ, сотни человек были задержаны за хулиганство и оказание сопротивления правоохранительным органам. Десятки пострадавших были как среди протестующих и сотрудников полиции, так и среди представителей СМИ.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, разгоны акций протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, разгоны акций протеста, фото

Протесты проевропейских сил в центре столицы Грузии – фото

19:03 11.12.2024 (обновлено: 19:31 11.12.2024)
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У парламента Грузии уже почти две недели каждый день проходят акции протеста проевропейских сил. Полиции и спецназу не раз приходилось разгонять собравшихся после запуска фейерверков по зданию парламента и силовикам
В ходе разгона протестных акций полиция применяла водометы и слезоточивый газ, сотни человек были задержаны за хулиганство и оказание сопротивления правоохранительным органам. Десятки пострадавших были как среди протестующих и сотрудников полиции, так и среди представителей СМИ.
© photo: Sputnik

Протесты оппозиции и активистов проевропейских сил у здания парламента Грузии

Протесты оппозиции и активистов проевропейских сил у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik

Протесты оппозиции и активистов проевропейских сил у здания парламента Грузии

© photo: Sputnik

Лицом к лицу – протестующие стоят перед кордоном полиции

Лицом к лицу – протестующие стоят перед кордоном полиции - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik

Лицом к лицу – протестующие стоят перед кордоном полиции

© photo: Sputnik

Ночью у парламента жгли костры и сжигали чучела политиков и силовиков

Ночью у парламента жгли костры и сжигали чучела политиков и силовиков - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik

Ночью у парламента жгли костры и сжигали чучела политиков и силовиков

© photo: Sputnik

Люди выходят каждый вечер и стоят на проспекте Руставели

Люди выходят каждый вечер и стоят на проспекте Руставели - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik

Люди выходят каждый вечер и стоят на проспекте Руставели

© photo: Sputnik

Когда по парламенту и полиции начинали направленно стрелять фейерверками, начинался разгон акции

Когда по парламенту и полиции начинали направленно стрелять фейерверками, начинался разгон акции - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik

Когда по парламенту и полиции начинали направленно стрелять фейерверками, начинался разгон акции

© photo: Sputnik / Stringer

При этом протестующие оказывали сопротивление и продолжали обстреливать полицию и сооружать баррикады

При этом протестующие оказывали сопротивление и продолжали обстреливать полицию и сооружать баррикады - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

При этом протестующие оказывали сопротивление и продолжали обстреливать полицию и сооружать баррикады

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция активно применяла против протестующих слезоточивый газ

Полиция активно применяла против протестующих слезоточивый газ - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция активно применяла против протестующих слезоточивый газ

© photo: Sputnik / Stringer

Также активно использовались водометы – воду для их "перезарядки" подвозили пожарные машины

Также активно использовались водометы – воду для их &quot;перезарядки&quot; подвозили пожарные машины - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Также активно использовались водометы – воду для их "перезарядки" подвозили пожарные машины

© photo: Sputnik

Так выглядел по ночам проспект Руставели во время разгона акций протеста

Так выглядел по ночам проспект Руставели во время разгона акций протеста - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik

Так выглядел по ночам проспект Руставели во время разгона акций протеста

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция также применяла против протестующих ружья с резиновыми пулями

Полиция также применяла против протестующих ружья с резиновыми пулями - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция также применяла против протестующих ружья с резиновыми пулями

© photo: Sputnik

Участники протестов приспособились к противостоянию и уже приходили на акцию в противогазах

Участники протестов приспособились к противостоянию и уже приходили на акцию в противогазах - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik

Участники протестов приспособились к противостоянию и уже приходили на акцию в противогазах

© photo: Sputnik / Stringer

Также в ходе одного из разгонов протестующие сделали импровизированные щиты из бочек

Также в ходе одного из разгонов протестующие сделали импровизированные щиты из бочек - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Также в ходе одного из разгонов протестующие сделали импровизированные щиты из бочек

© photo: Sputnik

Запах слезоточивого газа после такого разгона ощущался на всем проспекте Руставели и прилегающих улицах

Запах слезоточивого газа после такого разгона ощущался на всем проспекте Руставели и прилегающих улицах - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik

Запах слезоточивого газа после такого разгона ощущался на всем проспекте Руставели и прилегающих улицах

© photo: Sputnik / Stringer

Люди пытались ночью согреться, разжигая на проспекте костры. Для баррикад и костров протестующие использовали мусорные баки, деревянные конструкции, зонты и уличное оборудование разных заведений в центре города

Люди пытались ночью согреться, разжигая на проспекте костры. Для баррикад и костров протестующие использовали мусорные баки, деревянные конструкции, зонты и уличное оборудование разных заведений в центре города - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Люди пытались ночью согреться, разжигая на проспекте костры. Для баррикад и костров протестующие использовали мусорные баки, деревянные конструкции, зонты и уличное оборудование разных заведений в центре города

© Sputnik / STRINGER

А это одна из "линий обороны" протестующих. Однако спецназ и водометы каждый раз проводили зачистку проспекта Руставели

А это одна из &quot;линий обороны&quot; протестующих. Однако спецназ и водометы каждый раз проводили зачистку проспекта Руставели - Sputnik Грузия
15/18
© Sputnik / STRINGER

А это одна из "линий обороны" протестующих. Однако спецназ и водометы каждый раз проводили зачистку проспекта Руставели

© photo: Sputnik

Число задержанных в ходе акций и после них превысило несколько сотен человек

Число задержанных в ходе акций и после них превысило несколько сотен человек - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik

Число задержанных в ходе акций и после них превысило несколько сотен человек

© photo: Sputnik

Множество пострадавших – как среди протестующих, так и среди сотрудников МВД и журналистов

Множество пострадавших – как среди протестующих, так и среди сотрудников МВД и журналистов - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik

Множество пострадавших – как среди протестующих, так и среди сотрудников МВД и журналистов

© photo: Sputnik / Stringer

Если вдруг в ходе акции у парламента начинается осложнение ситуации, МВД сразу теперь выводит спецназ и водометы на площадь Свободы

Если вдруг в ходе акции у парламента начинается осложнение ситуации, МВД сразу теперь выводит спецназ и водометы на площадь Свободы - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Если вдруг в ходе акции у парламента начинается осложнение ситуации, МВД сразу теперь выводит спецназ и водометы на площадь Свободы

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