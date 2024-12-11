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Протесты проевропейских сил в центре столицы Грузии – фото

Протесты проевропейских сил в центре столицы Грузии – фото

Sputnik Грузия

У парламента Грузии уже почти две недели каждый день проходят акции протеста проевропейских сил. Полиции и спецназу не раз приходилось разгонять собравшихся... 11.12.2024, Sputnik Грузия

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В ходе разгона протестных акций полиция применяла водометы и слезоточивый газ, сотни человек были задержаны за хулиганство и оказание сопротивления правоохранительным органам. Десятки пострадавших были как среди протестующих и сотрудников полиции, так и среди представителей СМИ.

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