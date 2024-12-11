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СГБ Грузии предупредило о возможной эскалации на акциях протеста - видео
СГБ Грузии предупредило о возможной эскалации на акциях протеста - видео
Sputnik Грузия
Служба госбезопасности Грузии заявила, что "деструктивные силы" планируют обострить ситуацию. 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T14:21+0400
2024-12-11T14:21+0400
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В данном случае идет речь о попытке радикализации протестов к 14 декабря, вплоть до гибели людей. Как заявляет СГБ, организаторы этого ставят целью помешать проведению выборов президента Грузии.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции, акции протеста, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции, акции протеста, видео
СГБ Грузии предупредило о возможной эскалации на акциях протеста - видео
14:21 11.12.2024 (обновлено: 01:11 12.12.2024)
Служба госбезопасности Грузии заявила, что "деструктивные силы" планируют обострить ситуацию.
В данном случае идет речь о попытке радикализации протестов к 14 декабря, вплоть до гибели людей. Как заявляет СГБ, организаторы этого ставят целью помешать проведению выборов президента Грузии.