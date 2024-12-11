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Венгрия не поддержит санкции Запада против Грузии - видео

Венгрия не поддержит санкции Запада против Грузии - видео

Sputnik Грузия

Власти Венгрии объявили, что они не будут поддерживать санкции со стороны ЕС в отношении Грузии. Об этом заявили в МИД страны 11.12.2024, Sputnik Грузия

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Смотрите в видео, что заявили в МИД Венгрии и почему эта страна не собирается поддерживать санкции против властей Грузии.

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грузия, венгрия, новости, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, европа, санкции, видео