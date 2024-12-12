https://sputnik-georgia.ru/20241212/291379648.html

Курское направление: грядут большие перемены

Курское направление: грядут большие перемены

Sputnik Грузия

Запад маниакально поднимается по лестнице эскалации украинского конфликта и достиг вполне самоубийственных высот, отмечает военный обозреватель Sputnik... 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T20:42+0400

2024-12-12T20:42+0400

2024-12-12T20:42+0400

россия

в мире

аналитика

сша

киев

дональд трамп

дмитрий песков

вкс

колумнисты

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0c/291379830_0:262:3163:2041_1920x0_80_0_0_0fc171ca056175778b645716ffb7cd5e.jpg

Российские войска эффективно уничтожают группировку ВСУ в приграничных районах Курской области, и убедительно "проецируют силу" по позициям и объектам бандеровцев на территории сопредельной Сумской области. "Классические" для зоны СВО охват позиций и блокада логистических маршрутов противника могут сыграть свою роль и в зоне контртеррористической операции (КТО).Российская группировка войск "Север" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 12 бригад ВСУ в приграничье Курской области – в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово. Причем это наиболее подготовленные бригады противника, в числе которых три – десантно-штурмовых и морской пехоты, четыре механизированных, две танковых, всего – около 20 тысяч бойцов.ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, а за четыре месяца боевых действий на курском направлении принесли в жертву уходящей американской администрации более 39 860 военнослужащих (убитыми), 235 танков, 297 БМП и БТР, 1 250 других бронемашин, 348 артустановок и РСЗО, 13 зенитных ракетных комплексов – уничтожена целая армия, хорошо вооруженная и укомплектованная (4 дивизии или 20 бригад). Огненное кольцо в зоне КТО сужается.После освобождения села Плехово в Суджанском районе появилась информация о прорыве российских войск в Сумскую область, и закреплении на позициях в пяти километрах от Плехово – в районе украинского села Александрия. Информационный ресурс Deep State и спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердили данные о прорыве. Вероятная цель сумского рейда ВС России – отсечение логистики ВСУ, ограничение переброски резервов противника в Курскую область. Дальнейшее развитие "охвата" позволит российской группировке "Север" быстрее блокировать, окружить, и уничтожить украинские бригады в зоне КТО.Ракетные войска и артиллерия, ударная авиация ВКС России ровняют с землей опорные пункты и позиции ВСУ вместе с личным составом в приграничье Курской области, и в сопредельных районах Сумской. На поле боя бесславно сгорают резервы украинской армии и американская бронетехника. Противник обречен.Горячая зима 2025 годаПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее констатировал, что ситуация в Курской области остается непростой, и все же она "близка к развязке". Российские войска с равной степенью эффективности уничтожают бандеровцев и натовских "добровольцев". Одна из иностранных групп вместе с укрепрайоном ликвидирована в Курской области близ Суджи, повезло попасть в плен лишь британскому "специалисту" Джеймсу Андерсону. Если кто-то в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне ожидал зимней "заморозки" украинского ТВД, реальность оказалась прямо противоположной.Украинская армия стремительно теряет личный состав, натовское вооружение и боевой дух на всех участках фронта. Лихорадочная финансовая поддержка киевского режима со стороны США не обеспечивает производство на Западе необходимого ВСУ количества вооружения, боеприпасов, не говоря уже об уровне подготовке и мотивации мобилизованных украинских солдат.Командир роты управления ударными БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер в интервью агентству Associated Press предсказал неизбежный разгром своих войск – сразу после прекращения военной помощи вновь избранным президентом США Дональдом Трампом: "Когда все средства иссякнут, мы будем уничтожены очень быстро". Однако, с Трампом не все однозначно. Интересы США и геополитическую инерцию никто не отменял.Запад маниакально поднимается по лестнице эскалации украинского конфликта и достиг вполне самоубийственных высот. Киевский режим в отчаянии просит у Вашингтона термоядерные бомбы B-61 (мощностью до 360 килотонн), которые размещены на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции. Проект обсуждается.Между тем, украинской армии поставляются натовские носители ядерного оружия – истребители F-16. Новая администрация США провозглашает идеи, которые выглядят благими намерениями, ведущими в ад. К примеру, американский генерал Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил "специальным представителем по Украине и России", уже заявил, что финалом военного конфликта станет "изгнание русских с Украины". Включая Донбасс и Крым, что приведет к "свержению Путина". Декабрьская риторика Трампа о немедленном прекращении огня и начале переговоров киевского режима с Москвой не отменяет американской стратегии борьбы с Россией (и Китаем) – на ближайшие десятилетия.Как бы ни сложилось, зима 2025 года на украинском ТВД обещает быть горячей.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

сша

киев

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, аналитика, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков, вкс, колумнисты, украина