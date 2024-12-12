https://sputnik-georgia.ru/20241212/chiburdanidze-lish-peregovory-smogut-reshit-raznoglasiya-mezhdu-gruziey-i-rossiey---291378083.html

Чибурданидзе: лишь переговоры смогут решить разногласия между Грузией и Россией

Чибурданидзе: лишь переговоры смогут решить разногласия между Грузией и Россией

Sputnik Грузия

Такая маленькая, развивающаяся страна как Грузия может позволить себе решение конфликтов с Россией лишь мирным путем, и путем переговоров, заявила доктор... 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T17:11+0400

2024-12-12T17:11+0400

2024-12-12T17:12+0400

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"Есть два пути урегулирования конфликта: войной, решение конфликта конфликтом, что исключено в нашем случае. Грузии нельзя проводить военные действия даже с маленьким государством, тем, что с таким большим государством как Россия, политика которой основана на военном подходе. Поэтому нам остается только один путь – это переговоры. То есть разрешение конфликтов путем переговоров".По ее словам, Грузия должна использовать весь свой ресурс, народную дипломатию, с участием молодежи, экспертов, ученых и т.д. чтобы решить вопросы с соседней страной мирным путем.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

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мультимедиа, политика, грузия, москва, цхинвальский регион, абхазия, тамара чибурданидзе, видео, видео-новости из грузии, грузино-российские отношения, видео