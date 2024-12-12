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Грузии и России пришло время восстановить дипсвязи – политолог

Грузии и России пришло время восстановить дипсвязи – политолог

Sputnik Грузия

Грузия и Россия добились большого прогресса в двусторонних отношениях, и следующим шагом должно быть восстановление дипломатических отношений, заявил Sputnik... 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T17:04+0400

2024-12-12T17:04+0400

2024-12-12T17:12+0400

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бидзина иванишвили

грузино-российские отношения

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"Когда мы говорим про оттепель, есть какие-то неадекватные ожидания. Мы это уже не раз видели, что придет Бидзина Иванишвили, или кто-то другой, и внезапно территориальная целостность восстановится. Это невозможно. Если смотреть на те вещи, которые мы могли бы развивать, мы уже все развили: туризм, самолеты, безвиз, все это сделано. Следующий шаг, единственный возможный, это задуматься над восстановлением дипломатических отношений. Для того, чтобы это произошло, невозможно без определенных сильнейших шагов со стороны РФ", - заявил Сихарулидзе.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

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