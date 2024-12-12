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Грузии и России пришло время восстановить дипсвязи – политолог
Грузии и России пришло время восстановить дипсвязи – политолог
Sputnik Грузия
Грузия и Россия добились большого прогресса в двусторонних отношениях, и следующим шагом должно быть восстановление дипломатических отношений, заявил Sputnik... 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T17:04+0400
2024-12-12T17:04+0400
2024-12-12T17:12+0400
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"Когда мы говорим про оттепель, есть какие-то неадекватные ожидания. Мы это уже не раз видели, что придет Бидзина Иванишвили, или кто-то другой, и внезапно территориальная целостность восстановится. Это невозможно. Если смотреть на те вещи, которые мы могли бы развивать, мы уже все развили: туризм, самолеты, безвиз, все это сделано. Следующий шаг, единственный возможный, это задуматься над восстановлением дипломатических отношений. Для того, чтобы это произошло, невозможно без определенных сильнейших шагов со стороны РФ", - заявил Сихарулидзе.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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мультимедиа, политика, грузия, москва, абхазия, цхинвальский регион, арчил сихарулидзе, бидзина иванишвили, грузино-российские отношения, видео, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, политика, грузия, москва, абхазия, цхинвальский регион, арчил сихарулидзе, бидзина иванишвили, грузино-российские отношения, видео, видео, видео-новости из грузии
Грузии и России пришло время восстановить дипсвязи – политолог
17:04 12.12.2024 (обновлено: 17:12 12.12.2024)
Грузия и Россия добились большого прогресса в двусторонних отношениях, и следующим шагом должно быть восстановление дипломатических отношений, заявил Sputnik Грузия политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
"Когда мы говорим про оттепель, есть какие-то неадекватные ожидания. Мы это уже не раз видели, что придет Бидзина Иванишвили, или кто-то другой, и внезапно территориальная целостность восстановится. Это невозможно. Если смотреть на те вещи, которые мы могли бы развивать, мы уже все развили: туризм, самолеты, безвиз, все это сделано. Следующий шаг, единственный возможный, это задуматься над восстановлением дипломатических отношений. Для того, чтобы это произошло, невозможно без определенных сильнейших шагов со стороны РФ", - заявил Сихарулидзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).