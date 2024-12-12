https://sputnik-georgia.ru/20241212/kogda-zazhgut-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-gruzii---mer-tbilisi-nazval-datu-291379180.html

Когда зажгут главную новогоднюю елку Грузии – мэр Тбилиси назвал дату

Когда зажгут главную новогоднюю елку Грузии – мэр Тбилиси назвал дату

Sputnik Грузия

Маленьких жителей города ожидает настоящий праздник, и для этого соответствующие службы создадут все условия, заявил Каладзе 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T19:45+0400

2024-12-12T19:45+0400

2024-12-12T20:33+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

мэрия тбилиси

новогодняя елка

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1c/285308376_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_32145400756d4ea10bbe86a414178f89.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси зажгут в субботу, 14 декабря, в 7 часов вечера, заявил мэр столицы Каха Каладзе во время прямого включения. Из-за акций протеста, которые проходят в Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября, зажжение новогодней елки, намеченное на 6 декабря, пришлось перенести. Акции начались в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов. Как обещал мэр Тбилиси, маленьких жителей города ожидает настоящий праздник, и для этого соответствующие службы создадут все условия. По его словам, в стране скоро наступит мир, прогресс и будут предприняты шаги на пути евроинтеграции Грузии. Градоначальник также попросил жителей, которые решат присутствовать на церемонии зажжения главной елки, одеться потеплее и прийти вместе с детьми. Мэрия Тбилиси приступила к монтажу новогодней иллюминации на улицах столицы 12 ноября. Всего иллюминации и конструкции были установлены на 90 улицах и 30 площадях. Протесты в центре Тбилиси продолжаются 15-й день подряд. Минувшая ночь антиправительственных акций прошла спокойно, без столкновений участников митинга с правоохранителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, новогодняя елка, новый год