https://sputnik-georgia.ru/20241212/kogda-zazhgut-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-gruzii---mer-tbilisi-nazval-datu-291379180.html
Когда зажгут главную новогоднюю елку Грузии – мэр Тбилиси назвал дату
Когда зажгут главную новогоднюю елку Грузии – мэр Тбилиси назвал дату
Sputnik Грузия
Маленьких жителей города ожидает настоящий праздник, и для этого соответствующие службы создадут все условия, заявил Каладзе 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T19:45+0400
2024-12-12T19:45+0400
2024-12-12T20:33+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
мэрия тбилиси
новогодняя елка
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1c/285308376_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_32145400756d4ea10bbe86a414178f89.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси зажгут в субботу, 14 декабря, в 7 часов вечера, заявил мэр столицы Каха Каладзе во время прямого включения. Из-за акций протеста, которые проходят в Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября, зажжение новогодней елки, намеченное на 6 декабря, пришлось перенести. Акции начались в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов. Как обещал мэр Тбилиси, маленьких жителей города ожидает настоящий праздник, и для этого соответствующие службы создадут все условия. По его словам, в стране скоро наступит мир, прогресс и будут предприняты шаги на пути евроинтеграции Грузии. Градоначальник также попросил жителей, которые решат присутствовать на церемонии зажжения главной елки, одеться потеплее и прийти вместе с детьми. Мэрия Тбилиси приступила к монтажу новогодней иллюминации на улицах столицы 12 ноября. Всего иллюминации и конструкции были установлены на 90 улицах и 30 площадях. Протесты в центре Тбилиси продолжаются 15-й день подряд. Минувшая ночь антиправительственных акций прошла спокойно, без столкновений участников митинга с правоохранителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1c/285308376_0:512:1365:1536_1920x0_80_0_0_8d2a2ada4768ab6c7ff1c866987aec5f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, новогодняя елка, новый год
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, новогодняя елка, новый год
Когда зажгут главную новогоднюю елку Грузии – мэр Тбилиси назвал дату
19:45 12.12.2024 (обновлено: 20:33 12.12.2024)
Маленьких жителей города ожидает настоящий праздник, и для этого соответствующие службы создадут все условия, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Главную новогоднюю елку Грузии у здания парламента в Тбилиси зажгут в субботу, 14 декабря, в 7 часов вечера, заявил мэр столицы Каха Каладзе во время прямого включения.
Из-за акций протеста, которые проходят в Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября, зажжение новогодней елки, намеченное на 6 декабря, пришлось перенести. Акции начались в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов.
"Хочу предоставить информацию жителям нашей страны. Главная новогодняя елка страны зажжется в субботу, 14 декабря, и по всему городу поэтапно включат праздничную иллюминацию. Хочу сказать, что Тбилиси вновь будет самым волшебным, самым красивым городам, украшенным к Новому году", – заявил Каладзе.
Как обещал мэр Тбилиси, маленьких жителей города ожидает настоящий праздник, и для этого соответствующие службы создадут все условия.
По его словам, в стране скоро наступит мир, прогресс и будут предприняты шаги на пути евроинтеграции Грузии.
"К сожалению, я должен отметить, что есть определенные силы как внутри страны, так и за ее пределами, которые пытаются внести беспорядки в страну. Но я хочу обратится к вам, нашим гражданам, и сказать, что в стране обязательно будет мир, прогресс и предприняты все шаги на пути евроинтеграции нашей страны", – заявил Каладзе.
Градоначальник также попросил жителей, которые решат присутствовать на церемонии зажжения главной елки, одеться потеплее и прийти вместе с детьми.
Мэрия Тбилиси приступила к монтажу новогодней иллюминации на улицах столицы 12 ноября. Всего иллюминации и конструкции были установлены на 90 улицах и 30 площадях.
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 15-й день подряд. Минувшая ночь антиправительственных акций прошла спокойно, без столкновений участников митинга с правоохранителями.