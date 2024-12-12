https://sputnik-georgia.ru/20241212/meriya-tbilisi-prosit-pomoschi-u-zhiteley-dlya-resheniya-transportnykh-problem-291369899.html

Мэрия Тбилиси просит помощи у жителей для решения транспортных проблем

Мэрия Тбилиси просит помощи у жителей для решения транспортных проблем

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси намерена оптимизировать транспортную сеть 12.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает опрос жителей для улучшения качества перевозок общественным транспортом, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе. Последний раз подобный проект, подразумевающий опрос тбилисцев для улучшения транспортной сети столицы, был реализован в 2016 году, в результате чего была определена транспортная политика, составлен конкретный план и поэтапно велась его реализация. "Мэрия Тбилиси в целях улучшения качества перевозок общественным транспортом начинает опрос населения. Будут проведены опросы относительно использования общественного транспорта, которые помогут нам проанализировать привычки передвижения, определить и оценить политику управления мобильностью и принять соответствующие меры", - заявил Каладзе. Давка в метро, задержки автобусов: что об этом думают тбилисцы - видео>>По словам Каладзе, проект, который является достаточно масштабным, реализуется Фондом развития Тбилиси при финансовой поддержке Азиатского банка развития, к нему привлекаются зарубежные эксперты-консультанты совместно с соответствующими службами мэрии. Каладзе призвал жителей обязательно принять участие в упомянутом исследовании, которое очень важно для оптимизации транспортной сети. "Мы ежедневно наблюдаем за конкретными маршрутами, смотрим, где есть вызовы, однако, предоставленная вами информация, очень важна для муниципалитета и для оптимизации транспортной сети. Безопасный, быстрый и комфортный транспорт начинается с вашего участия", - отметил он. Мэрия просит горожан принять участие в исследовании, чтобы городские власти имели точную информацию, и знали, что необходимо сделать в ближайшие годы, чтобы отвечать на текущие вызовы, отметил он.Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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