https://sputnik-georgia.ru/20241212/nalogoplatelschikam-gruzii-vozvrascheno-bolee-23-milliarda-lari-izlishkov-nds-291380097.html
Налогоплательщикам Грузии возвращено более 2,3 миллиарда лари излишков НДС
Налогоплательщикам Грузии возвращено более 2,3 миллиарда лари излишков НДС
Sputnik Грузия
Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T22:50+0400
2024-12-12T22:50+0400
2024-12-12T22:50+0400
грузия
экономика
новости
налоги
министерство финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_ff9f22ef375c511a2ac7ff92e65253e5.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,3 миллиарда лари, говорится в информации Минфина. Налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина. Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии. Для этих целей в госбюджете на 2020 год было предусмотрено выделение дополнительных 600 миллионов лари к уже запланированным 600 миллионам. Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_8bdce87e5ad36fa6ae255c16926b9247.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, налоги, министерство финансов грузии
грузия, экономика, новости, налоги, министерство финансов грузии
Налогоплательщикам Грузии возвращено более 2,3 миллиарда лари излишков НДС
Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,3 миллиарда лари, говорится в информации Минфина.
Налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.
Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии. Для этих целей в госбюджете на 2020 год было предусмотрено выделение дополнительных 600 миллионов лари к уже запланированным 600 миллионам.
Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из Грузии.