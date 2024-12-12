https://sputnik-georgia.ru/20241212/nalogoplatelschikam-gruzii-vozvrascheno-bolee-23-milliarda-lari-izlishkov-nds-291380097.html

Налогоплательщикам Грузии возвращено более 2,3 миллиарда лари излишков НДС

Налогоплательщикам Грузии возвращено более 2,3 миллиарда лари излишков НДС

Sputnik Грузия

Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T22:50+0400

2024-12-12T22:50+0400

2024-12-12T22:50+0400

грузия

экономика

новости

налоги

министерство финансов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_ff9f22ef375c511a2ac7ff92e65253e5.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,3 миллиарда лари, говорится в информации Минфина. Налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина. Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии. Для этих целей в госбюджете на 2020 год было предусмотрено выделение дополнительных 600 миллионов лари к уже запланированным 600 миллионам. Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, налоги, министерство финансов грузии