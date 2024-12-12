https://sputnik-georgia.ru/20241212/parlament-gruzii-prinyal-reshenie-razdelit-ministerstvo-kultury-i-sporta-na-dve-chasti-291381716.html

Парламент Грузии принял решение разделить министерство культуры и спорта на две части

Парламент Грузии принял решение разделить министерство культуры и спорта на две части

Sputnik Грузия

Реорганизация министерства обусловлена особым вниманием правительства к развитию спорта, сказал ранее премьер-министр Грузии 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T22:29+0400

2024-12-12T22:29+0400

2024-12-12T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял законопроект о разделении министерства культуры и спорта на два ведомства – количество министерств в правительстве страны увеличится с 11 до 12.Поправки поддержали 87 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Получившая 61 мандат оппозиция в работе законодательного органа не участвует. Они заявили о фальсификации парламентских выборов 26 октября и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты.Разделение министерств обусловлено особым вниманием правительства к развитию спорта, сказал ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен подписать президент. Если же президент отказывается это делать, через десять дней подпись на документе может поставить председатель парламента. После реорганизации министерство культуры продолжит возглавлять Тинатин Рухадзе, а министром спорта планируется назначить Шалву Гоголадзе, который в настоящее время является заместителем Рухадзе.Процесс реорганизации завершится до 1 января 2025 года. В государственном бюджете на 2025 год, принятом парламентом 10 декабря, уже учтено разделение министерств.Бюджет министерства культуры предусмотрен в размере 297,6 миллиона лари. Эти деньги пойдут на защиту культурных ценностей и содержание музеев, развитие инфраструктуры, стипендии и помощь.Бюджет нового министра составит 298,4 миллиона лари. Деньги пойдут на развитие спорта, инфраструктурные проекты и поддержку спортивных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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