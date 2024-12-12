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Тренер тбилисского "Динамо" покинул пост – кто станет преемником Фельдхофера

Тренер тбилисского "Динамо" покинул пост – кто станет преемником Фельдхофера

Sputnik Грузия

Прошедший сезон "Динамо" завершило на четвертом месте, набрав 55 очков 12.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Главный тренер самого титулованного футбольного клуба Грузии тбилисского "Динамо", 45-летний австрийский специалист Фердинанд Фельдхофер, покинул занимаемую должность, сообщили в пресс-службе клуба. На место главного наставника динамовцев президент клуба Роман Пипия рассматривает кандидатуру Владимира Какашвили, который на данный момент тренирует "Самтредиа". Долгие годы Какашвили работал тренером в академии "Динамо". Фельдхофер занял пост главного тренера "Динамо" летом 2023 года. Прошедший сезон "Динамо" завершило на четвертом месте, набрав 55 очков. Чемпионом Национальной лиги стал клуб "Иберия 1999" (бывший "Сабуртало") – 75 очков, далее следуют "Торпедо" (Кутаиси" – 70 очков) и горийское "Дила" – 68 очков. В матче последнего тура "Динамо" Тбилиси уступило "Гагре" со счетом 0:1. В прошлом сезоне чемпионство праздновало батумское "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" тбилиси