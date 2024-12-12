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В Грузии повышают налоги для игорного бизнеса

В Грузии повышают налоги для игорного бизнеса

Sputnik Грузия

Поправки будут рассмотрены в ускоренном порядке и вступят в силу с 1 января 2025 года 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T09:01+0400

2024-12-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Налоговый кодекс Грузии об увеличении налоговой ставки для владельцев игорного бизнеса с 1 января 2025 года. Поправки инициированы депутатами парламентского большинства Паатой Квижинадзе, Ираклием Кирцхалия, Ираклием Закруа, Римой Берадзе и Ираклием Хеладзе.Авторы поправок объясняют повышение налогов тем, что принятие законопроекта устранит неравные условия налогообложения в сфере игорного бизнеса, поскольку действующая система налогообложения создавала дисбаланс между физическими лицами и предприятиями, занимающимися организацией азартных игр.Согласно поправкам, доходы физических лиц от работы игровых салонов и/или организации азартных игр в системно-электронной форме, будут облагаться налогом по ставке 20% вместо прежних 15%. Однако это не касается доходов, полученных от участия иностранных граждан в азартных играх, организованных в системно-электронной форме.Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит 20% вместо 15% на устройство салона игровых аппаратов или/и организации азартных игр в системно-электронной форме, за исключением азартных игр в системно-электронной форме в результате участия иностранных граждан. Однако это также не касается прибыли, полученной от участия иностранных граждан. При этом платящие налог на прибыль в размере 20% будут освобождены от уплаты налога в 5% на дивиденды с 2025 года. По мнению авторов поправок, увеличение налоговой ставки на прибыль принесет бюджету Грузии в 2025 году 115 миллионов лари, а увеличение подоходного налога для салонов – около 15,4 миллиона. Законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке и вступит в силу с 1 января 2025 года. Курс лари по отношению к доллару США на 11 декабря составляет 2,7944 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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