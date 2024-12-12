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Возможна ли оттепель в грузино-российских отношениях?
Возможна ли оттепель в грузино-российских отношениях?
Sputnik Грузия
Круглый стол "Грузино-российская оттепель", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T21:47+0400
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Эксперты и политологи назвали основные вызовы в грузино-российских отношениях, обсудили пути налаживания связей с РФ и возможности для Грузии стать истинно суверенным государством.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, россия, москва, тбилиси, абхазия, арчил сихарулидзе, тамара чибурданидзе, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, россия, москва, тбилиси, абхазия, арчил сихарулидзе, тамара чибурданидзе, грузино-российские отношения, видео
Возможна ли оттепель в грузино-российских отношениях?
21:47 12.12.2024 (обновлено: 21:57 12.12.2024)
Круглый стол "Грузино-российская оттепель", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси
Эксперты и политологи назвали основные вызовы в грузино-российских отношениях, обсудили пути налаживания связей с РФ и возможности для Грузии стать истинно суверенным государством.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).