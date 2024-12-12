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Возможна ли оттепель в грузино-российских отношениях?

Возможна ли оттепель в грузино-российских отношениях?

Sputnik Грузия

Круглый стол "Грузино-российская оттепель", организованный газетой "Свободная Грузия", прошел в Тбилиси 12.12.2024, Sputnik Грузия

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Эксперты и политологи назвали основные вызовы в грузино-российских отношениях, обсудили пути налаживания связей с РФ и возможности для Грузии стать истинно суверенным государством.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

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