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Задержанному за убийство человека в Тбилисском метро предъявлено обвинение
Задержанному за убийство человека в Тбилисском метро предъявлено обвинение
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Злоумышленник столкнул мужчину с перрона и его сбил поезд 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T13:13+0400
2024-12-12T13:13+0400
2024-12-12T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Прокуратура предъявила задержанному на станции метро "Государственный университет" в Тбилиси мужчине обвинение в умышленном убийстве из хулиганских побуждений и с особой жестокостью, говорится в сообщении на сайте следственного органа.Убийство произошло 10 декабря в присутствии десятков пассажиров. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемого задержали там же. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия. В день преступления в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как один человек толкает другого, тот падает на рельсы и его сбивает подвижной состав. По словам очевидцев, жертве было около 40 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, тбилиси, грузия, убийство
происшествия, новости, тбилиси, грузия, убийство
Задержанному за убийство человека в Тбилисском метро предъявлено обвинение
Злоумышленник столкнул мужчину с перрона и его сбил поезд
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Прокуратура предъявила задержанному на станции метро "Государственный университет" в Тбилиси мужчине обвинение в умышленном убийстве из хулиганских побуждений и с особой жестокостью, говорится в сообщении на сайте следственного органа.
Убийство произошло 10 декабря в присутствии десятков пассажиров.
"Десятого декабря на станции метро "Государственный университет" обвиняемый совершенно без мотивации, без какого-либо повода с особой жестокостью на глазах пассажиров на станции толкнул стоящего на перроне неизвестного ему человека и бросил на рельсы, и в это время его сбил подвижной состав", - говорится в сообщении.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Обвиняемого задержали там же. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия.
В день преступления в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как один человек толкает другого, тот падает на рельсы и его сбивает подвижной состав. По словам очевидцев, жертве было около 40 лет.