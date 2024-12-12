https://sputnik-georgia.ru/20241212/zaderzhannomu-za-ubiystvo-cheloveka-v-tbilisskom-metro-predyavleno-obvinenie-291370602.html

Задержанному за убийство человека в Тбилисском метро предъявлено обвинение

Задержанному за убийство человека в Тбилисском метро предъявлено обвинение

Sputnik Грузия

Злоумышленник столкнул мужчину с перрона и его сбил поезд 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T13:13+0400

2024-12-12T13:13+0400

2024-12-12T13:13+0400

происшествия

новости

тбилиси

грузия

убийство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272865765_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_46c7824a9ff37b4299a7a07c1af9afde.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Прокуратура предъявила задержанному на станции метро "Государственный университет" в Тбилиси мужчине обвинение в умышленном убийстве из хулиганских побуждений и с особой жестокостью, говорится в сообщении на сайте следственного органа.Убийство произошло 10 декабря в присутствии десятков пассажиров. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемого задержали там же. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия. В день преступления в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как один человек толкает другого, тот падает на рельсы и его сбивает подвижной состав. По словам очевидцев, жертве было около 40 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, тбилиси, грузия, убийство