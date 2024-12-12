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Зимние школьные каникулы в Грузии начнутся 30 декабря
Зимние школьные каникулы в Грузии начнутся 30 декабря
Sputnik Грузия
Учебный год завершится 15 июня. Первый класс завершит учебу 27 мая, а двенадцатый – 20 мая 12.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Зимние каникулы в государственных школах Грузии начнутся 30 декабря и продляться до 14 января, говорится в учебном плане 2024-2025 года. Согласно учебному плану, в Грузии у школьников нет осенних каникул, зато есть зимние, весенние и пасхальные. Весенние каникулы в этом учебном году придутся на период с 8 по 14 марта, а пасхальные – с 18 по 21 апреля включительно. Учебный год завершится 15 июня. Первый класс завершит учебу 27 мая, а двенадцатый – 20 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, школа, образование в грузии, каникулы в школах
грузия, новости, общество, школа, образование в грузии, каникулы в школах
Зимние школьные каникулы в Грузии начнутся 30 декабря
Учебный год завершится 15 июня. Первый класс завершит учебу 27 мая, а двенадцатый – 20 мая
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Зимние каникулы в государственных школах Грузии начнутся 30 декабря и продляться до 14 января, говорится в учебном плане 2024-2025 года.
Согласно учебному плану, в Грузии у школьников нет осенних каникул, зато есть зимние, весенние и пасхальные.
Весенние каникулы в этом учебном году придутся на период с 8 по 14 марта, а пасхальные – с 18 по 21 апреля включительно.
Учебный год завершится 15 июня. Первый класс завершит учебу 27 мая, а двенадцатый – 20 мая.