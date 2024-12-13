https://sputnik-georgia.ru/20241213/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zakryta-iz-za-nepogody-291395736.html
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
Sputnik Грузия
Ограничено движение прицепов и полуприцепов на участке автодороги 90-112 км 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T17:51+0400
2024-12-13T17:51+0400
2024-12-13T19:58+0400
новости
грузия
общество
погода
грузино-армянская граница
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286595944_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fcab5d30cf28a3dfeb06ee49a419108e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (метель, ограниченная видимость) запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на дороге международного значения Ахалцихе - Ниноцминда - граница с Арменией. В частности, ограничено движение прицепов и полуприцепов ограничено на участке автодороги Ахалцихе - Ниноцминда - граница с Арменией 90-112 км.На остальных участках трассы движение транспорта cвободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286595944_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0683d61b89c1163d192e7b044559b1f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, погода, грузино-армянская граница
новости, грузия, общество, погода, грузино-армянская граница
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды
17:51 13.12.2024 (обновлено: 19:58 13.12.2024)
Ограничено движение прицепов и полуприцепов на участке автодороги 90-112 км
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (метель, ограниченная видимость) запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на дороге международного значения Ахалцихе - Ниноцминда - граница с Арменией.
В частности, ограничено движение прицепов и полуприцепов ограничено на участке автодороги Ахалцихе - Ниноцминда - граница с Арменией 90-112 км.
На остальных участках трассы движение транспорта cвободно.