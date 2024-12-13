https://sputnik-georgia.ru/20241213/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zakryta-iz-za-nepogody-291395736.html

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Sputnik Грузия

Ограничено движение прицепов и полуприцепов на участке автодороги 90-112 км 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (метель, ограниченная видимость) запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на дороге международного значения Ахалцихе - Ниноцминда - граница с Арменией. В частности, ограничено движение прицепов и полуприцепов ограничено на участке автодороги Ахалцихе - Ниноцминда - граница с Арменией 90-112 км.На остальных участках трассы движение транспорта cвободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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