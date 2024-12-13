https://sputnik-georgia.ru/20241213/idet-pryamoe-vmeshatelstvo-zapadnykh-stran---politolog-291399238.html

Идет прямое вмешательство западных стран в ситуацию в Грузии – политолог

Идет прямое вмешательство западных стран в ситуацию в Грузии – политолог

Sputnik Грузия

Глобализация на малые страны оказала губительное влияние, считает политолог 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T22:36+0400

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политика

грузия

новости

гулбаат рцхиладзе

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Ситуация в Грузии очень опасная, идет прямое вмешательство западных стран, заявил доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе из Тбилисского университета. Он выступил с докладом на тему "ЕС и цветные революции. Грузинский кейс" на международной конференции "Подъем неофашизма и будущее Европы" в Афинах. По его словам, он объяснял все это российским друзьям. "Вроде мы соседние страны и должны в России хорошо знать Грузию, но даже они не понимали этого. Не было создано противовеса, баланса этому. Грузия что? Маленькая страна, проходной двор. Грузия – черноморское государство. У нас помимо Абхазии есть три черноморских порта – это глубоководный Батуми, Поти и Кулеви, еще должен быть построен порт в Анаклиа. И ни один из них не принадлежит Грузии, там минимальное грузинское участие, везде иностранцы. Глобализация на малые страны оказала губительное влияние... Получается так, что гораздо легче дышалось в Советском Союзе, но мы не знали тогда", – сказал ученый. В своем выступлении политолог отметил, что сам термин фашизм потерял былое значение. По его словам, сегодня, когда идут ожесточенные споры, должна Грузия стать членом Евросоюза или нет, которые уже перешли на улицы, оппоненты говорят друг другу "ты русский", если хотят унизить и оскорбить. "Уже до этого дошло, что теперь этнический термин "русский" является для политикума – не всего, слава богу, не для общества – ругательным. Это принимает уже комедийные формы, и мы, нормальные люди, которых в Грузии, я считаю, больше 80%, с иронией смотрим на это. Хотя это и печально, с другой стороны", – сказал политолог. Он отметил, что неправительственные организации, которые вроде бы должны анализировать ситуацию и предлагать обществу выход из положения, усугубляют проблему, не критикуют политиков. Он сообщил, что руководит проектом "Бессмертное войско Грузии", очень близким по духу и по форме к "Бессмертному полку" России. "Когда мы проводили акции, нам чинили очень большие препятствия. Я хотел узнать у председателя парламента, насколько он и власть поддерживают введение в школах предмета или факультативного курса, чтобы дети узнали, что такое фашизм. Я попросил знакомую журналистку, аккредитованную в парламенте, и она задала ему этот вопрос. У него глаза такие большие стали, потому что до этого ему никто этого вопроса не задавал. И он удрал, быстро ушел, не ответив по сути. А сейчас его тоже называют "русским"... Этот русофобский фашизм в Грузии держится в основном на невежестве. Люди, дети не получают знания, не получают информации, особенно по предмету история, и все, что связано с историей русско-грузинских отношений либо блокируется, либо вообще не преподается", – заметил ученый. По его словам, важно и то, что не обращается должного внимания на памятники Великой Отечественной войны. По его словам, в Грузии есть еще и ЛГБТ-фашизм (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). "У нас сейчас они притесняют большинство общества. Речь не просто о сексуальных ориентациях, а о настоящей деструктивной идеологии, которая должна подорвать устои, основы нашего общества. И давайте еще мы не будем забывать, что классический фашизм, помимо прочего, имел как антикоммунистическую направленность, так и антихристианскую", – сказал Рцхиладзе.В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гулбаат рцхиладзе, акции протеста