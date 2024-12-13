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Лишь человеческая жертва сможет поддержать протестную активность – политолог

Лишь человеческая жертва сможет поддержать протестную активность – политолог

Sputnik Грузия

Майдан на Украине был близок к своему завершению, когда появились первые человеческие жертвы – именно из-за них митингующие не разошлись, и Майдан продолжился... 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T15:22+0400

2024-12-13T15:22+0400

2024-12-13T15:22+0400

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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.22 января 2014 года в ходе так называемого Майдана пролилась первая кровь. Несколькими выстрелами в спину был убит 20-летний Сергей Нигоян. После чего уже затухшая было акция протеста обрела новое дыхание, что вскоре привело к новым жертвам."Майдан уже был близок к завершению, люди отказывались выходить на площадь. Сейчас протестный потенциал в Грузии тоже утихает с каждым днем, поэтому ожидаемы такого рода провокации", - подчеркнул Мезюхо.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.

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