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Патриарх Грузии призвал население страны к диалогу

Патриарх Грузии призвал население страны к диалогу

Sputnik Грузия

Последние события в стране ясно показывают, что каждому из нас необходимо заботиться о мире, заявил Патриарх 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T21:53+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Эскалация ситуации представляет собой реальную угрозу государственности и суверенитету и во избежание этого необходим конструктивный диалог, говорится в заявлении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Глава грузинской православной церкви напомнил жителям страны о необходимости соблюдения заповедей. "Наша проблема сегодня в том, что мы не понимаем, как мы удаляемся от Бога и поступаем против Его заповедей. Мы забываем, что недостаток любви, цинизм, неуважение... которые, к сожалению, стали привычкой для части нашего общества, являются разрушительными грехами – язык вражды и физическое возмездие являются проявлениями этого. Взаимной ненавистью, злобой и кровопролитием мы не сможем решить ни одну национальную задачу и нанесем только вред себе и государству", – говорится в заявлении. Он также призвал верующих объединиться в молитве за процветание Грузии. Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, и наш долг – способствовать укреплению и развитию национального государства европейского типа, основанного на нашем многовековом христианском духовном и культурном наследии и традиционных ценностях, отмечает Католикос-Патриарх. В Тбилиси митинги приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, католикос-патриарх всея грузии илия ii, акции протеста