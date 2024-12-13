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Революция роз – это первый "майдан" на постсоветском пространстве
Революция роз – это первый "майдан" на постсоветском пространстве
Sputnik Грузия
Когда в правящей партии "Грузинская мечта" говорят о "майданизации" страны, они забывают о своей истории, а именно о том, что Украину майданом "заразила"... 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T15:35+0400
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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо."Майданом Украину "заразила" именно Грузия, этот майдан продолжился во время оранжевой революции, которая не вылилась в массовое насилие, но была очень близка к этому. Первые националистические лозунги в стране звучали именно во время "оранжевого" майдана", - заявил Мезюхо.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а затем начали жестоко расправляться с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, украина, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, украина, грузино-российские отношения, видео
Революция роз – это первый "майдан" на постсоветском пространстве
15:35 13.12.2024 (обновлено: 15:53 13.12.2024)
Когда в правящей партии "Грузинская мечта" говорят о "майданизации" страны, они забывают о своей истории, а именно о том, что Украину майданом "заразила" именно Грузия, то есть своим примером "революции роз"
Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
"Майданом Украину "заразила" именно Грузия, этот майдан продолжился во время оранжевой революции, которая не вылилась в массовое насилие, но была очень близка к этому. Первые националистические лозунги в стране звучали именно во время "оранжевого" майдана", - заявил Мезюхо.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а затем начали жестоко расправляться с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.