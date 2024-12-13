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Революция роз – это первый "майдан" на постсоветском пространстве

Революция роз – это первый "майдан" на постсоветском пространстве

Sputnik Грузия

Когда в правящей партии "Грузинская мечта" говорят о "майданизации" страны, они забывают о своей истории, а именно о том, что Украину майданом "заразила"... 13.12.2024, Sputnik Грузия

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2024-12-13T15:35+0400

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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо."Майданом Украину "заразила" именно Грузия, этот майдан продолжился во время оранжевой революции, которая не вылилась в массовое насилие, но была очень близка к этому. Первые националистические лозунги в стране звучали именно во время "оранжевого" майдана", - заявил Мезюхо.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а затем начали жестоко расправляться с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.

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