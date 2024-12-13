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Сборная Грузии по футболу узнала своих соперников по отбору на чемпионат мира 2026
Сборная Грузии по футболу узнала своих соперников по отбору на чемпионат мира 2026
Sputnik Грузия
По итогам матчей группового этапа Лиги наций текущего сезона команда Вилли Саньоли оказалась посеяна в третью корзину 13.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Соперниками сборной Грузии по футболу на отборочном этапе чемпионата мира 2026 года стали сборные Турции, Болгарии, а также победитель пары Нидерланды/Испания - жеребьевка европейских национальных команд состоялась, в Цюрихе в офисе Международной футбольной федерации (FIFA). По итогам матчей группового этапа Лиги наций текущего сезона команда Вилли Саньоли оказалась посеяна в третью корзину. По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ. Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там где по четыре команды - в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады, Города-организаторы чемпионата мира: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сша, мексика, канада, футбол, сборная грузии по футболу, чемпионат мира по футболу
спорт, грузия, новости, сша, мексика, канада, футбол, сборная грузии по футболу, чемпионат мира по футболу
Сборная Грузии по футболу узнала своих соперников по отбору на чемпионат мира 2026
По итогам матчей группового этапа Лиги наций текущего сезона команда Вилли Саньоли оказалась посеяна в третью корзину
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Соперниками сборной Грузии по футболу на отборочном этапе чемпионата мира 2026 года стали сборные Турции, Болгарии, а также победитель пары Нидерланды/Испания - жеребьевка европейских национальных команд состоялась, в Цюрихе в офисе Международной футбольной федерации (FIFA).
По итогам матчей группового этапа Лиги наций текущего сезона команда Вилли Саньоли оказалась посеяна в третью корзину.
Окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций. Сборная Грузии продолжает борьбу и в этом турнире, где 20 и 23 марта сыграет в плей-офф с командой Армении.
По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ.
Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там где по четыре команды - в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады,
Города-организаторы чемпионата мира:
США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл;
Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико, Монтеррей;
Канада (два города) – Торонто, Ванкувер.
Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.