https://sputnik-georgia.ru/20241213/vlasti-gruzii-dolzhny-zaschitit-volyu-naroda--politolog-291391128.html

Власти Грузии должны защитить волю народа – политолог

Власти Грузии должны защитить волю народа – политолог

Sputnik Грузия

Власти Грузии имеют право применить силовые инструменты для защиты воли большинства граждан, которые проголосовали за "Грузинскую мечту" и принимают... 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T15:15+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

пресс-центр

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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Симферополь, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Spuntik Грузия."Большинство населения Грузии решило, что в данном избирательном процессе победителем является "Грузинская мечта". Меньшинство всегда активно, это принципы политической психологии. Но политические институты должны защищать волю народа, пусть даже с легитимным применением силы", - заявил Мезюхо.На 14 декабря 2024 года в Грузии назначены выборы президента страны. Нового президента впервые изберет коллегия выборщиков. Единственным кандидатом является представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", бывший футболист, депутат парламента Михаил Кавелашвили.

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