https://sputnik-georgia.ru/20241213/vlasti-gruzii-dolzhny-zaschitit-volyu-naroda--politolog-291391128.html
Власти Грузии должны защитить волю народа – политолог
Власти Грузии должны защитить волю народа – политолог
Sputnik Грузия
Власти Грузии имеют право применить силовые инструменты для защиты воли большинства граждан, которые проголосовали за "Грузинскую мечту" и принимают... 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T15:15+0400
2024-12-13T15:15+0400
2024-12-13T15:15+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
политика
михаил кавелашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291390958_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2455b758c36a27d1dabc52d7b4043fc0.jpg
Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Симферополь, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Spuntik Грузия."Большинство населения Грузии решило, что в данном избирательном процессе победителем является "Грузинская мечта". Меньшинство всегда активно, это принципы политической психологии. Но политические институты должны защищать волю народа, пусть даже с легитимным применением силы", - заявил Мезюхо.На 14 декабря 2024 года в Грузии назначены выборы президента страны. Нового президента впервые изберет коллегия выборщиков. Единственным кандидатом является представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", бывший футболист, депутат парламента Михаил Кавелашвили.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291390958_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d282fdfaf1957d1e72145d355d6dc2dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Власти Грузии должны защитить волю народа – политолог
Власти Грузии имеют право применить силовые инструменты для защиты воли большинства граждан, которые проголосовали за "Грузинскую мечту" и принимают кандидатуру Михаила Кавелашвили на пост будущего президента страны
Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Симферополь, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Spuntik Грузия
.
"Большинство населения Грузии решило, что в данном избирательном процессе победителем является "Грузинская мечта". Меньшинство всегда активно, это принципы политической психологии. Но политические институты должны защищать волю народа, пусть даже с легитимным применением силы", - заявил Мезюхо.
На 14 декабря 2024 года в Грузии назначены выборы президента страны. Нового президента впервые изберет коллегия выборщиков. Единственным кандидатом является представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", бывший футболист, депутат парламента Михаил Кавелашвили.