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Выборы президента Грузии 2024

Выборы президента Грузии 2024

Sputnik Грузия

Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря. Их проведет Центризбирком. 13.12.2024, Sputnik Грузия

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Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря. Их проведет Центризбирком. Президента впервые в истории Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, которая состоит из 300 человек – депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Оппозиция в этом процессе участвовать не собирается. По словам оппозиционеров, парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы, соответственно нынешний законодательный орган, как и все его решения нелегитимные.Для выбора президента необходима поддержка 2/3 избирательной коллегии. Количества выборщиков от правящей партии "Грузинская мечта" в избирательной коллегии более чем достаточно. Инаугурация шестого президента Грузии планируется 29 декабря.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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политика, грузия, новости, инфографика, президент грузии, инфографика