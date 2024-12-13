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Выборы президента Грузии 2024
Выборы президента Грузии 2024
Sputnik Грузия
Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря. Их проведет Центризбирком. 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T15:53+0400
2024-12-13T15:53+0400
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Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря. Их проведет Центризбирком. Президента впервые в истории Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, которая состоит из 300 человек – депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Оппозиция в этом процессе участвовать не собирается. По словам оппозиционеров, парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы, соответственно нынешний законодательный орган, как и все его решения нелегитимные.Для выбора президента необходима поддержка 2/3 избирательной коллегии. Количества выборщиков от правящей партии "Грузинская мечта" в избирательной коллегии более чем достаточно. Инаугурация шестого президента Грузии планируется 29 декабря.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, инфографика, президент грузии, инфографика
политика, грузия, новости, инфографика, президент грузии, инфографика
Выборы президента Грузии 2024
15:53 13.12.2024 (обновлено: 15:55 13.12.2024)
Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря. Их проведет Центризбирком.
Президента впервые в истории Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, которая состоит из 300 человек – депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.
Оппозиция в этом процессе участвовать не собирается. По словам оппозиционеров, парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы, соответственно нынешний законодательный орган, как и все его решения нелегитимные.
Для выбора президента необходима поддержка 2/3 избирательной коллегии. Количества выборщиков от правящей партии "Грузинская мечта" в избирательной коллегии более чем достаточно.
Инаугурация шестого президента Грузии планируется 29 декабря.