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Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы 14 декабря
Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы 14 декабря
Sputnik Грузия
ГЖД обещает пассажирам полностью вернуть деньги за билеты 14.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря, говорится в сообщении ГЖД. Проблемы возникли на участке железной дороги на Рикотском перевале. Из-за сильного снегопада и ветра туда не подается электроэнергия. Отменены рейсы пассажирских поездов, следующих как из Восточной в Западную Грузию, так из Западной в Восточную. ГЖД обещает пассажирам полностью вернуть деньги за билеты.По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, общество, рикотский перевал, грузинская железная дорога
грузия, новости, погода, общество, рикотский перевал, грузинская железная дорога

Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы 14 декабря

10:52 14.12.2024 (обновлено: 12:36 14.12.2024)
© Georgian RailwayПоезд. Грузия. Снежная погода
Поезд. Грузия. Снежная погода - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2024
© Georgian Railway
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ГЖД обещает пассажирам полностью вернуть деньги за билеты
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря, говорится в сообщении ГЖД.
Проблемы возникли на участке железной дороги на Рикотском перевале. Из-за сильного снегопада и ветра туда не подается электроэнергия.
Отменены рейсы пассажирских поездов, следующих как из Восточной в Западную Грузию, так из Западной в Восточную. ГЖД обещает пассажирам полностью вернуть деньги за билеты.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья.
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