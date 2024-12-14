https://sputnik-georgia.ru/20241214/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-otmenila-passazhirskie-reysy-14-dekabrya-291401613.html

Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы 14 декабря

Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы 14 декабря

Sputnik Грузия

ГЖД обещает пассажирам полностью вернуть деньги за билеты 14.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря, говорится в сообщении ГЖД. Проблемы возникли на участке железной дороги на Рикотском перевале. Из-за сильного снегопада и ветра туда не подается электроэнергия. Отменены рейсы пассажирских поездов, следующих как из Восточной в Западную Грузию, так из Западной в Восточную. ГЖД обещает пассажирам полностью вернуть деньги за билеты.По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, погода, общество, рикотский перевал, грузинская железная дорога