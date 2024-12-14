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Несчастный случай в Гудаури: погибли 12 человек
Несчастный случай в Гудаури: погибли 12 человек
Sputnik Грузия
Среди погибших – один гражданин Грузии и 11 иностранных граждан 14.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-14T20:55+0400
2024-12-14T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. МВД Грузии сообщило о массовой гибели людей на зимнем курорте Гудаури – тела 12 человек были обнаружены на втором этаже индийского ресторана, сообщают в ведомстве. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана, были найдены в комнате, оборудованной под спальню. Среди жертв – один гражданин Грузии и 11 иностранных граждан. Их гражданство не уточняется. По данным расследования, на телах погибших нет следов насилия. Однако недалеко от спален в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, по предварительным данным, включили после того, как на объекте отключили электроэнергию. Следствие ведется по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте работают эксперты-криминалисты. Идет опрос связанных с делом лиц. Для установления причины смерти может понадобиться медэкспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
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происшествия, грузия, новости, гудаури
происшествия, грузия, новости, гудаури
Несчастный случай в Гудаури: погибли 12 человек
20:55 14.12.2024 (обновлено: 21:26 14.12.2024)
Среди погибших – один гражданин Грузии и 11 иностранных граждан
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. МВД Грузии сообщило о массовой гибели людей на зимнем курорте Гудаури – тела 12 человек были обнаружены на втором этаже индийского ресторана, сообщают в ведомстве.
Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана, были найдены в комнате, оборудованной под спальню. Среди жертв – один гражданин Грузии и 11 иностранных граждан. Их гражданство не уточняется.
По данным расследования, на телах погибших нет следов насилия. Однако недалеко от спален в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, по предварительным данным, включили после того, как на объекте отключили электроэнергию.
Следствие ведется по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте работают эксперты-криминалисты. Идет опрос связанных с делом лиц. Для установления причины смерти может понадобиться медэкспертиза.