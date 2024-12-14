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Президентские выборы в Грузии: как это было?

Президентские выборы в Грузии: как это было?

Sputnik Грузия

В Грузии выбрали шестого президента – бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Как это было – смотрите в видео Sputnik Грузия 14.12.2024, Sputnik Грузия

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Противники правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", кандидатом от которой был представлен Кавелашвили, собрались перед законодательным органом с самого утра. Из-за их агрессивного поведения мэрии Тбилиси пришлось отменить церемонию зажжения главной новогодней ёлки страны.

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