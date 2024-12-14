https://sputnik-georgia.ru/20241214/spiker-parlamenta-gruzii-utochnil-kogda-zurabishvili-perestanet-byt-prezidentom--291403294.html

Спикер парламента Грузии уточнил, когда Зурабишвили перестанет быть президентом

Спикер парламента Грузии уточнил, когда Зурабишвили перестанет быть президентом

Sputnik Грузия

Президент уже переступила через все нормы, Конституцию, закон и нормы человеческой этики, заявил Папуашвили 14.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-14T09:43+0400

2024-12-14T09:43+0400

2024-12-14T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Саломе Зурабишвили перестанет быть президентом Грузии с момента инаугурации новоизбранного президента – 29 декабря, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Процедура голосования на выборах президента началась >>В эти минуты в здании парламента Грузии проходят выборы шестого президента Грузии. Процедура голосования продлится до 14:00, после чего ЦИК посчитает голоса и объявит победителя. Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации называют парламент XI созыва и правительство, которому он выразил доверие, нелегитимными институтами. Будущий президент, по их словам, так же будет нелегитимным. Председатель грузинского парламента отметил, что президент уже переступила через все нормы, Конституцию, закон и нормы человеческой этики. Между тем Саломе Зурабишвили появилась на проспекте Руставели, где проходит акция протеста. Она заявила, что идет на работу в резиденцию президента. Других комментариев для СМИ она не делала.Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она. Волна протеста Акция протеста началась у здания парламента Грузии 14 декабря с раннего утра. Оппозиция, представители неправительственных организаций, активисты и их соратники в борьбе с нынешними властями собрались к началу голосования. Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. В Грузии выбирают президента >>Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, президент грузии, выборы, президентские выборы